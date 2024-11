Sinner, addio alla maglia italiana: il prossimo anno niente Davis | Ecco tutti i motivi

Jannik Sinner ha già programmato il calendario dei suoi impegni per il 2025. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma c’è un forfait clamoroso

“Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più“. Il vecchio adagio che nel mondo dello sport è considerato come un monito a futura memoria deve aver stimolato a dovere la Nazionale italiana di tennis che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il trofeo più ambito e prestigioso del mondo, la Coppa Davis.

Finita l’era dei vari Pietrangeli, Panatta e Barazzutti, il tennis maschile ha attraversato un lunghissimo periodo di crisi. Una sorta di medioevo in cui nessun atleta azzurro è riuscito a centrare risultati significativi.

Ebbene, a distanza di quasi mezzo secolo dalla prima vittoria in Davis degli atleti italiani, i giovani campioni di questa nuova età dell’oro per la racchetta azzurra hanno centrato uno storico bis: due vittorie consecutive ottenute dominando in lungo e largo contro tutti gli avversari.

L’alfiere principale di questa mini egemonia è senza ombra di dubbio Jannik Sinner, il fuoriclasse che mancava dai tempi di Adriano Panatta, ma ancora più forte dell’ex campione romano. ‘Jan’, come lo chiama affettuosamente Matteo Berrettini.

Sinner, la Davis sparisce dal suo programma: tifosi italiani sconcertati

Ci sarebbero dunque tutti i presupposti per un meraviglioso tris il prossimo anno. Purtroppo però pare che il numero uno del Ranking Atp abbia deciso di saltare a piè pari l’impegno con la fase finale della Davis a novembre del 2025.

La notizia non ha ancora avuto i crismi dell’ufficialità, ma in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa il fuoriclasse altoatesino avrebbe deciso di puntare nella prossima stagione su due tornei in particolare, gli Internazionali d’Italia a Roma e Wimbledon.

Sinner, il piano per il 2025 è diverso da quello che i tifosi speravano: decisione definitiva

A convincere Sinner a disertare la fase finale della Coppa Davis nel 2025 sarebbe la decisione del cambio di sede, non più a Malaga in Spagna ma in Cina. Si tratterebbe di una trasferta molto più lunga e impegnativa che il campione di San Candido potrebbe risparmiarsi.

L’annuncio in tal senso è atteso per i primi giorni di dicembre, ma a quanto pare la decisione presa da Sinner e dal suo entourage sarebbe definitiva. È un peccato, ma del resto dopo un 2024 del genere il fuoriclasse azzurro è quasi obbligato a cambiare qualcosa nel suo calendario di impegni.