Il calciatore perde la testa: spunta il video della violenza | Inchiesta in Serie A

La Serie A trema un’altra volta. Dopo la maxi inchiesta sugli ultras milanesi lo scoop di un noto giornalista fa tremare un grande club

Non c’è un attimo di tregua. Neanche il tempo di metabolizzare l’ennesima inchiesta sul calcio italiano, in questo caso il riferimento è alla vicenda dei rapporti tra alcuni segmenti del tifo ultras milanese e la malavita organizzata, che un’altra bufera rischia di abbattersi sul nostro disastrato pallone.

Proprio mentre il presidente del Torino Urbano Cairo lancia un accorato appello al Governo Meloni chiedendo urgenti misure economiche in grado di aiutare le società infarcite di debiti, un nuovo scandalo si profila all’orizzonte.

Il calcio italiano, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, non si è mai fatto mancare niente in termini di scandali e vicende poco trasparenti. Il caso senza dubbio più eclatante è quello relativo alle intercettazioni telefoniche che scoperchiarono i loschi rapporti tra Luciano Moggi e il sistema arbitrale.

Stavolta non si tratta di bilanci truccati o di plusvalenze fittizie, né tanto meno di partite vendute o comprate o di scommesse clandestine. No, in questa circostanza sotto i riflettori è finito un singolo calciatore: non uno qualsiasi, ma un pezzo da novanta di una grande squadra.

Serie A, che bufera: un pezzo da novanta del nostro campionato rischia pesanti accuse

Come molti sanno domenica scorsa si è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un evento a cui anche il calcio italiano ha dato un certo risalto: calciatori e allenatori sono scesi in campo con il viso griffato dal segno di una matita rossa.

Se quanto rivelato da un noto giornalista e conduttore della RAI fosse vero, si tratterebbe del trionfo dell’ipocrisia. A rivelare un episodio gravissimo consumatosi qualche giorno fa in un locale di Milano è Massimo Giletti, tornato a Viale Mazzini dopo un lungo periodo trascorso a LA7.

Serie A, altro che denuncia della violenza sulle donne: ecco il video che inchioda un big

Giletti, nel corso del programma da lui ideato e condotto “Lo Stato delle Cose“, ha lanciato una pesante rivelazione: sarebbe venuto in possesso di un video a dir poco agghiacciante in cui si vede un famoso e celebrato giocatore di una delle due squadre di Milano in stato di palese alterazione.

Lo stesso calciatore è ripreso nel momento in cui aggredisce una ragazza picchiandola con inaudita e brutale violenza. Giletti non ha ancora voluto diffondere il video né tanto meno rivelare il nome del calciatore in questione, ma ha garantito che lo farà.