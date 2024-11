Dopo la Serie A un declino inesorabile: oggi la sua vita è stravolta | La fama è solo un ricordo

Calciatori che finiscono nella polvere, artisti del pallone che nessuno riesce ad aiutare e che ora vivono nella miseria più profonda

Come più volte raccontato anche con dovizia di dettagli esiste un mondo del calcio che dietro le luci dei riflettori e una facciata di benessere, gloria e privilegi, nasconde un mondo fatto di miseria e in molti casi di emarginazione.

Esiste però anche una salomonica via di mezzo, ovvero un addio al calcio consumato in silenzio, molto tranquillo e lontano anni luce dai clamori della folla, il giusto preludio a un ritorno alla vita di tutti i giorni. Questo capita a quei calciatori che non hanno lasciato un segno al loro passaggio e che sono tornati nell’anonimato.

Uno di questi passò come una meteora nell’estate del 2011, quando si trasferì in Italia dall’Argentina e in molti inizialmente si convinsero di aver scoperto un futuro grande protagonista del nostro campionato.

Niente di più sballato, in verità: a centrare il ‘colpo’ di mercato fu il Napoli che tredici anni fa versò poco meno di 2 milioni di euro nelle casse del Newell’s Old Boys per strappare alla concorrenza questo difensore dai lunghi capelli biondi e ricci.

Serie A, il ruolo della comparsa è un eufemismo: lo cedettero subito

Il giocatore in questione si chiamava, e si chiama tutt’ora, Ignacio Fideleff. Argentino di origini ebraiche, classe 1989, fu segnalato al presidente Aurelio De Laurentiis da alcuni osservatori che lo convinsero ad acquistarlo e a regalarlo all’allenatore dell’epoca, Walter Mazzarri.

Fideleff fece il suo esordio in Serie A all’inizio del campionato 2011-2012 e grazie a un suo clamoroso errore gli azzurri persero 1-0 a Verona contro il Chievo. La carriera del difensore sudamericano prese subito una piega molto precisa e al termine di quella stagione fu ceduto al Parma.

Serie A, la parabola discendente è sotto gli occhi di tutti: una carriera da dilettante

Anche in Emilia Fideleff non lasciò il segno tanto che qualche anno dopo se ne tornò in Sudamerica. Le ultime stagioni poi lo hanno visto protagonista in campionati e tornei a dir poco improbabili: tra il 2018 e il 2019 fece una comparsata in club islandesi e finlandesi.

Nell’estate del 2019 fu ingaggiato dai maltesi del Santa Lucia, club a cui diede addio nell’aprile del 2020. E proprio nell’anno della pandemia Fideleff abbandonò il calcio giocato. Ora di lui si sono perse le tracce.