Era la stella della Serie A anni 90: oggi la sua vita non è più la stessa | È coperto dai debiti fino al collo

Non si contano più i giocatori che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo sono caduti in disgrazia. Uno di questi è travolto dai debiti

Eccessi, stravizi, investimenti sbagliati, milioni di risparmi gettati dalla finestra. Questa è la sequela di errori che molti calciatori, una volta conclusa la propria attività agonistica, commette a volte fino alle estreme conseguenze.

Non sono pochi i campioni del pallone che una volta appesi gli scarpini al chiodo hanno intrapreso un percorso votato all’autodistruzione. Tra vizi e abusi vari, compresi il consumo sfrenato di alcol e droghe, decine di grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale sono finiti in rovina o giù di lì.

Anche giocatori ‘insospettabili’ hanno attraversato lunghi periodi bui da cui è risultato quasi impossibile uscire una volta per tutte. Giocatori di tutte le età e di varie generazioni si sono ritrovati nei guai anche per mere questioni economiche.

Da questo punto di vista la parola che evoca gli incubi peggiori è ‘debito‘. Ed è proprio sull’accumulo intollerabile e in parte ingiustificato di debiti che alcuni ex protagonisti della nostra Serie A sono caduti, andando incontro a una sequenza interminabile di problemi.

Serie A, l’ex grande attaccante è travolto dai debiti: così non può più andare avanti

Uno di questi è un attaccante sudamericano che ha fatto prima le fortune del Real Madrid e subito dopo quelle dell’Inter. Trasferitosi a Milano nell’estate del 1996, ha indossato la maglia nerazzurra per cinque stagioni regalando parecchie soddisfazioni ai tifosi della Beneamata.

Stiamo parlando di Ivan Zamorano, un mito del calcio cileno e bomber implacabile anche in Europa. Dopo aver concluso con il calcio giocato Zamorano ha iniziato a muovere i primi passi come procuratore di calciatori e al tempo stesso ha avviato alcune attività commerciali.

Serie A, l’ex bomber dell’Inter è nei guai: peggio di così non può andare

Gli affari purtroppo per lui non sono andati molto bene. Zamorano infatti è stato denunciato tempo fa per non aver onorato prestiti pari a circa 3 milioni di euro. Il peggio è arrivato quando i giudici cileni hanno preparato una misura ad hoc per pignorargli tutte le proprietà e i beni posseduti in patria.

La denuncia ha riguardato sia le società intestate all’ex bomber dell’Inter che quelle intestate al cognato Wilson Flores. Un’avventura a dir poco catastrofica quella intrapresa da Ivan Zamorano nei settori dell’edilizia e del marketing, tanto da costringerlo a vendere tutti gli immobili acquistati dalle sue società.