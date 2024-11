Allarme Sinner, scatta il sequestro della polizia: trovata enorme quantità di esplosivo | Si indaga per traffico illegale

Jannik Sinner è ormai un fenomeno planetario. Il tennista italiano non ha eguali al mondo e una curiosa vicenda di ‘esplosivi’ lo conferma

Come lui non c’è nessuno e su un campo da tennis contro di lui non ce n’è per nessuno. Non esiste alcun tennista italiano che sia riuscito a fare in un solo anno, il 2024, ciò che è riuscito a Jannik Sinner. Per il semplice gusto del paradosso si può dire che se il tennista altoatesino chiudesse oggi la sua carriera verrebbe ricordato come il numero uno azzurro di tutti i tempi.

Il ventitreenne fenomeno di San Candido ha disputato una stagione semplicemente mostruosa, come dimostrano i tanti tornei vinti e il primo posto nel Ranking Atp conquistato a giugno e ampiamente consolidato nei mesi successivi.

Sinner ha scavato un solco nei confronti dei suoi principali avversari, che ora si trovano a distanze siderali da lui. L’australiano Alex De Minaur, sconfitto dal fuoriclasse azzurro per la nona volta su nove incontri disputati, non ha usato mezzi termini per definirlo.

“Affrontare Sinner è come cercare di risolvere un puzzle da diecimila pezzi, è impossibile riuscirci“. Si sta ormai creando un fenomeno di massa, un po’ come accaduto in passato con un altro strepitoso fuoriclasse come Valentino Rossi.

Allarme Sinner, ora si parla addirittura di esplosivi: la polizia ne sequestra un intero stock

Il tennista altoatesino ha raggiunto vette di popolarità inimmaginabili, tanto da diventare un fenomeno di marketing planetario. Il suo nome è addirittura associato alla realizzazione di ordigni esplosivi in vista delle festività di fine anno.

Da tanti anni la capitale italiana dei cosiddetti ‘botti’ è Napoli, diventata una sorta di centro mondiale di produzione di ordigni di vario tipo. In questo momento lo sportivo più celebre è proprio Sinner ed era inevitabile che il suo nome venisse associato a quello di una bomba.

Sinner, la bomba che porta il suo nome fa paura: allarme Capodanno

Non è dunque un caso che sia stata realizzata in Campania una vera e propria ‘bomba Sinner‘. In comune con il fuoriclasse di San Candido ha il colore dei capelli, infatti è rossa e l’esplosività dei colpi portati con la racchetta.

Qualche giorno fa questo nuovo micidiale ordino è stato trovato dai carabinieri che ne hanno sequestrato un intero stock in un appartamento di Pozzuoli in provincia di Napoli. È probabile però che ne esistano altri quantitativi, le forze dell’ordine indagano.