Ahia che male! La gamba ha fatto CRACK: Ranieri disperato, grave infortunio in Nazionale

Inizia male la terza avventura di Ranieri sulla panchina romanista. Un calciatore si è fatto male in nazionale e rimarrà fermo a lungo.

Dopo una lunga attesa, la Roma ha trovato il nuovo allenatore. Claudio Ranieri ha infatti preso il posto di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, e proverà a dare la svolta in questa stagione a dir poco complicata per la Magica. E’ il terzo allenatore infatti che il club cambia in stagione, dopo il croato e Daniele De Rossi.

E’ invece la terza volta che il tecnico nato a Testaccio rimette piede a Trigoria. Il 73enne al termine della passata stagione ha annunciato il ritiro dal calcio, ma ben preso quest’anno ha fatto intendere di volersi rimettere in gioco. Dopo la chiamata della squadra per cui ha sempre ha ammesso di tifare, Ranieri non ha potuto dire di no, ed è tornato in panchina.

La speranza adesso, sia sua che di tutti i tifosi, è che l’allenatore possa far rialzare la testa alla squadra, provando a salvare una stagione travagliata. Detto ciò però ancor prima di cominciare, per il mister sono già arrivati i primi problemi. Dal ritiro della nazionale infatti un calciatore si è fatto male in maniera importante alla gamba, e rischia di rimanere a lungo ai box.

Prima tegola per Claudio Ranieri

La pausa nazionali consente spesso e volentieri a squadre ed allenatori di riassettarsi e chiarirsi le idee. Purtroppo però tante volte dai ritiri delle varie selezioni arrivano delle pessime notizie sul tema degli infortuni. Una di queste purtroppo ha colpito proprio la Roma.

Nel corso della sfida tra Qatar e Uzbekistan infatti Eldor Shomourodov si è infortunato ad una gamba, lasciando il terreno di gioco prima della metà del primo tempo. Al momento non si conosce ancora l’entità del suo problema fisico, e solo dopo gli esami strumentali Ranieri saprà per quanto tempo dovrà fare a meno di lui.

Grande sfortuna per il calciatore

Shomurodov non ha trovato grosso spazio in questo avvio di campionato. Tuttavia con Ranieri in panchina, che lo ha già allenato lo scorso anno a Cagliari, sperava di poter giocare di più.

Questo infortunio però lo costringe a rivedere i suoi piani, e il rischio è quello di perdere altro terreno nelle gerarchie dell’attacco giallorosso.