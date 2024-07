«Sei tu il prossimo Osimhen» | Colpo di teatro: De Laurentiis lo chiama per direttissima, Milan rimasto col cerino in mano

Il Napoli ad un passo dalla chiusura per l’obiettivo di mercato #del Milan. ADL aveva trovato il nuovo Osimhen.

Da mesi Victor Osimhen è il fuoriclasse da sacrificare in casa Napoli. Il bomber nigeriano non ha replicato al suo secondo anno in Serie A i numeri che avevano trascinato i partenopei a uno storico Scudetto. L’impegno in Coppa d’Africa, qualche problema fisico e il rendimento nettamente inferiore di tutta la squadra hanno portato a un bottino di 15 reti in campionato.

Aurelio De Laurentiis ha così pensato di poter apportare numerose modifiche all’organico con la cessione del centravanti, sperando in un’offerta superiore ai 100 milioni che al momento non è pervenuta.

Con la conclusione degli Europei e della Coppa America, il calciomercato sta per accendere i riflettori e il valzer delle punte entrerà nel vivo. Osimhen piace e non poco al Chelsea di Enzo Maresca che si trova nella stessa situazione del Napoli, quella di risalire la china dopo una stagione negativa.

Non è nemmeno da escludere la destinazione araba, con alcuni club della Saudi Pro League pronti ad accontentare le ingenti richieste economiche del patron azzurro e proporre un ingaggio faraonico a Victor che dovrà, nel caso, scegliere se accettare e lasciare l’Europa o restare nel continente più prestigioso.

Osimhen è stato messo sul mercato, Conte approva la cessione

Antonio Conte ha iniziato il ritiro. Nella conferenza stampa di presentazione ha ritenuto incedibili Kvara e capitan Giovanni Di Lorenzo mentre vige il silenzio su Osimhen.

Al momento della firma come nuovo allenatore del Napoli, il mister pugliese era al corrente della probabile cessione del nigeriano e ha condiviso il punto di vista della società.

Zirkzee è stato a un passo dal Napoli ma Osimhen ha impedito la chiusura della trattativa

Secondo le informazioni arrivate nella nostra redazione, il Napoli era intenzionato a chiudere per Joshua Zirkzee, con l’okay del giocatore al trasferimento. L’acquisto sarebbe avvenuto nel caso di partenza di Osimhen. All’olandese era stato chiesto di aspettare ma il colpo è sfumato per l’accelerata decisiva del Manchester United che ha pagato i 40 milioni di clausola rescissoria e accontentato anche l’entourage dell’attaccante per quanto riguarda le commissioni.

E così sotto traccia anche il Napoli, oltre al Milan, lavorava per acquistare la punta rivelazione dell’ultima Serie A che ha salutato ufficialmente l’Italia pochi giorni fa, proseguendo la sua carriera nel prestigioso club di Premier League.