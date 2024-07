Depay, salta il trasferimento alla Roma: si è intromessa l’altra big di Serie A | Proposta sconcia del mister – ESCLUSIVA DOTSPORT

La Roma ci pensa troppo e viene scavalcata: due club di Serie A si fiondano su Depay e lui avrebbe già accettato di trasferirsi in Italia

L’estate è rovente ed è rovente anche il calciomercato estivo. I club di Serie A si sfidano a colpi di offerte, ma anche per convincere i calciatori a parametro zero ad accettare l’offerta proposta. Tra gli svincolati extra lusso c’è Memphis Depay, attaccante olandese impegnato in questo periodo ad Euro 2024.

Su di lui si è fatto forte il pressing della Roma, che ha recentemente fiutato l’affare: l’ostacolo è solo uno, le richieste economiche del giocatore, giudicate decisamente alte (almeno 5 milioni di euro a stagione).

Oltre allo stipendio di base, il calciatore avrebbe richiesto anche bonus aggiuntivi, oltre che a quello nel momento della firma poiché svincolato. Quello di Depay sarebbe sicuramente un nome che farebbe impazzire il popolo giallorosso, che ha risposto presente a suon di abbonamenti per la prossima stagione.

Alla Roma serve fare cassa e per questo ha deciso di prendere tempo: ha già ufficializzato Enzo Le Fée (pagato ben 23 milioni) ed è ancora in attesa di trovare un club acquirente per Tammy Abraham.

Guaio muscolare all’Europeo

L’Olanda dell’ormai ex Atletico Madrid è stata battuta in semifinale dall’Inghilterra, uscendo di fatto ad un passo dalla finalissima di Euro 2024. Un boccone amaro che non rappresenta però l’unica amarezza della serata.

Al 35′ del match infatti, Depay ha alzato bandiera bianca mentre il risultato era ancora sull’1-1. Il trentenne ha accusato un problema muscolare ed è quindi uscito dal campo. Necessaria la sostituzione immediata: al suo posto è entrato Veerman.

Sorpasso inaspettato: occhio a Milan e Napoli

“Chi troppo ci pensa, rimane senza” dice un vecchio detto. La Roma, come già detto, attende di sistemare altre questioni e medita sulla fattibilità o meno di accettare una richiesta di stipendio così alta da parte di Depay. Nell’attesa, altre due pretendenti si sarebbero fatte avanti prepotentemente: il Milan e il Napoli.

La lotta tra i due club sarebbe agguerritissima e potrebbe diventare presto una lotta all’ultimo sangue per chi offre maggiori benefit al calciatore. In particolare, sembra che Antonio Conte stia spingendo tantissimo con Aurelio De Laurentiis per convincerlo a concludere l’affare. Nel mentre sarebbe già arrivato il benestare del giocatore per il trasferimento in Italia: si, ma in quale club?