ALL-IN di Lotito: tutto il budget su Correa | Richiamato d’urgenza per colmare il vuoto Immobile – ESCLUSIVA DOTSPORT

Claudio Lotito sta preparando il ritorno dei ritorni: il tucu Correa dall’Inter alla Lazio dopo 3 anni. Il presidentissimo fa all-in sull’argentino.

Ha vinto la nostalgia. Per un Ciro Immobile che se ne va, un Joaquin Correa torna all’ovile. In quella Lazio che lo ha lanciato definitivamente nel calcio che conta, prima di perdersi nei tre anni milanesi (con sfortunata parentesi francese annessa).

Ora potrebbe tornare, e sarebbe oggettivamente il momento migliore per farlo. Non perchè il clima dalle parti di Formello sia particolarmente disteso (testimoni le manifestazioni dei tifosi laziali di appena un mese fa), ma perchè ha ampiamente dimostrato di dare il meglio di sé quando è al centro della scena.

Senza concorrenza affianco. La situazione che ha lasciato a Roma nel 2021 non esiste più e le certezze di squadra e tifosi si sono squagliate come neve al sole. Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson e dunque Ciro Immobile. 4 addi pesanti, 4 protagonisti che non reciteranno il ruolo di tenori nel teatro laziale.

Il Tucu ne potrebbe prendere l’eredità completa. Questa volta, da solista assoluto e solitario.

La necessità dell’Inter di fare cassa

Anche Marotta punta tanto sulla cessione dell’attaccante argentino. Per mille motivi, il primo dei quali è quello di sbloccare liquidità immediata da reinvestire sul mercato. Il secondo -non meno importante del primo- è quello di recuperare parte dell’investimento speso appena 3 anni fa per strapparlo dalla stessa Lazio.

27,3 milioni di euro. Tanto spese Zhang all’epoca, senza minimamente rientrare in termini di gol, assist e certezze. La doppietta al Verona al suo esordio in nerazzurro fu uno specchietto per le allodole, il prestito finale al Marsiglia una delusione cocente dal punto di vista fisico e personale. Serve riscatto.

Lotito, all-in sul Tucu: tutto il ‘budget attaccante’ su di lui

Sono informazioni forti, quelle che sono arrivate stamattina nella nostra redazione. La Lazio avrebbe contattato l’agente di Correa per organizzare il ritorno a Roma. L’Inter chiede 8 milioni di euro per il suo cartellino, presumibilmente si andrà a trattare per abbassare questa cifra.

Il contratto è in scadenza il prossimo giugno e questo pone il coltello dalla parte del manico del presidente laziale. Venderlo a 27 e ricomprarlo a 20 milioni in meno potrebbe essere la sua masterclass definitiva. E forse, anche l’occasione per ritrovare un vecchio amico dal talento immenso.