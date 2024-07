Milik, addio alla Juventus con tradimento finale: in quella squadra proprio non doveva andare | Prende la 14

Milik non solo lascia la Juventus ma sta per firmare per i rivali storici dei bianconeri, piovono critiche nei confronti del polacco

Milik è stato messo sul mercato dalla Juventus. Thiago Motta non lo ritiene al centro del progetto e può partire se Cristiano Giuntoli riuscirà a ingaggiare un sostituto. Il reparto offensivo dei bianconeri rischia una vera rivoluzione, con la sola permanenza di Dusan Vlahovic.

Infatti Moise Kean è stato ceduto alla Fiorentina per 15 milioni mentre Federico Chiesa può partire intorno ai 30, con la Roma al momento in vantaggio e in maggiore pressing rispetto ad altre contendenti per l’esterno d’attacco italiano.

Con il ritorno in Champions League le reti avranno un peso ancora maggiore e il nuovo allenatore della Vecchia Signora necessita di quattro punte di livello per essere competitivo in una stagione dal calendario molto denso di partite da disputare.

Milik rappresenta un’ottima riserva, utile per il turnover, ma il suo profilo non è molto gradito da Motta che preferisce centravanti di maggiore movimento che non siano principalmente attaccanti d’area di rigore.

Milik sta per lasciare la Juventus, tifosi in rivolta se firma per i rivali

Il bomber polacco potrebbe firmare per l’Inter nel caso di cessione di Marko Arnautovic. Uno smacco per i tifosi della Juventus che non apprezzerebbero la nuova destinazione di una punta che hanno sempre sostenuto e che si ritroverebbero a fischiare se indossasse i colori dello storico club rivale.

Inzaghi avrebbe dato l’okay per l’eventuale affondo, con Marotta che opterebbe per un prestito con obbligo di riscatto per ammortizzare in questa sessione di mercato il costo dell’operazione dato che potrebbe arrivare pure Gudmundsson dal Genoa.

Il punto sull’attacco dell’Inter, chi saranno le punte della stagione 2024-25

Attacco dell’Inter che disporrà della coppia di titolari composta dal confermato capitano Lautaro Martinez, decisivo anche con la maglia dell’Argentina in Copa America, e del francese Marcus Thuram, chiamato alla stagione della riconferma dopo aver fatto molto bene nel suo primo anno in Italia.

Allo spogliatoio dei campioni d’Italia in carica si aggregherà anche l’iraniano Taremi, un innesto di caratura internazionale che potrà essere molto utile per far rifiatare i due partenti dal primo minuto. Può, infine, restare anche Valentin Carboni, con Marotta che ha intenzione di testarlo nel ritiro estivo e nel caso di promuoverlo in prima squadra senza spedirlo di nuovo in prestito.