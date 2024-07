“Clonano Mbappè e lo vendono al Milan” | Ibra dimentica Zirkzee: il nuovo numero 9 è un’ala letale

Al Milan serve un nuovo attaccante e aumentano le quotazioni di un giocatore che ricorda Mbappé, può essere lui il nuovo numero 9 dei rossoneri

La priorità della campagna acquisti dell’estate 2024 in casa Milan riguarda il ruolo di punta centrale dato che i rossoneri sono orfani delle reti pesanti di Olivier Giroud che ha lasciato il club per concludere la carriera in America. Il bomber francese lascia un vuoto che la dirigenza è chiamata a colmare, ingaggiando un centravanti da doppia cifra e con caratteristiche affini.

Il favorito sembrava essere Joshua Zirkzee ma la trattativa con l’olandese si è arenata a causa di intoppi con l’entourage del giocatore. Per questo motivo Monchada è stato costretto a ricorrere ad altre soluzioni.

Al momento le piste percorribili sono quelle di Alvaro Morata e di Tammy Abraham, con Lukaku più defilato e in pole position per sostituire Osimhen al Napoli e Memphis Depay su cui si sta muovendo forte anche la Fiorentina.

La punta spagnola ha già militato in Italia con la maglia della Juventus ed è in rottura con l’Atletico Madrid mentre quella inglese non è ritenuta incedibile dalla Roma, con i giallorossi che a loro volta sono in cerca di un nuovo terminale offensivo.

Ha numeri da fuoriclasse e può arrivare a una cifra molto bassa al Milan

Non è definitivamente tramontata, stando a quanto riporta Il corriere dello Sport la pista che porta a Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese nato a New York. Il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, infatti lo conosce bene per averlo allenato nelle ultime due stagioni al Lille.

Nell’ultima ha collezionato ben 26 gol e 9 assist in 47 partite tra Ligue 1, Conference League e coppa nazionale. Sotto contratto con i francesi soltanto fino al 30 giugno 2025, David potrebbe partire in questa finestra di calciomercato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, un’occasione ghiotta da sfruttare per assicurarsi le prestazioni di un potenziale fuoriclasse che molti accostano a Mbappè.

Perché David è l’attaccante che fa per il Milan

Ibrahimovic è rimasto colpito dalle giocate di David e lo ritiene il profilo ideale per il gioco del Milan, dato anche il feeling consolidato con il nuovo tecnico dei rossoneri.

Una scelta conveniente sia per questo fattore che per il costo del cartellino, ridotto proprio per l’esigenza dei transalpini di capitalizzarne la cessione in questi due mesi per non perderlo a zero la prossima estate.