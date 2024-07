Il miracolo di Piero Ausilio: l’affare sembrava impossibile ma è riuscito a convincerlo | Firma per 3 anni

Ancora una mossa vincente in casa Inter che continua a mettere a segno colpi che ne miglioreranno la competitività.

Come successo poche altre volte negli ultimi anni, soprattutto in Serie A, in quest’estate che al momento è suddivisa a livello calcistico tra gli Europei in corso di svolgimento in Germania e la sessione di calciomercato, sembrano essere chiare le gerarchie tra le forze in campo e che partiranno ai blocchi di partenza in vista della prossima stagione.

Dopo aver stravinto il campionato 2023/2024 ed aver conquistato la seconda stella, infatti, l’Inter sta nascendo appare ancor più forte, sicura e consapevole rispetto a quella di pochi mesi fa e, quindi, difficilmente le principali antagoniste riusciranno a colmare il gap con i nerazzurri.

Oltre agli acquisti già conclusi e chiusi da tempo, con Simone Inzaghi che potrà contare già su tre nuovi acquisti che rispondono al nome del centrocampista Piotr Zielinski, dell’attaccante Mehdi Taremi e del portiere Josep Martinez, è anche molto più chiara la situazione economico-finanziaria del club che non dovrebbe aver bisogno di fare sacrifici sul mercato come successo nelle precedenti estati.

Anzi, a rendere ancora più credibile e senza ombre il progetto interista sono arrivati gli accordi, che verranno firmati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, che sono stati trovati con Barella, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi, circa il loro rinnovo di contratto e la voglia comune di continuare insieme.

Inter, Dumfries cambia idea

Il tecnico nerazzurro avrebbe trovato la quadra, su cui come detto verrà messo nero su bianco nelle prossime ore, per un accordo di altri due anni, fino al giugno 2026, sulla base di 6.5 milioni di euro netti all’anno. Nonostante la richiesta del tecnico piacentino era di un triennale, quindi, alla fine ha vinto la linea societaria.

Società che continua a dimostrare di essere forte e credibile e un’altra prova di ciò arriva da un accordo che sembrava lontanissimo, ma che invece negli ultimi giorni si sta avvicinando a grandi passi. Parliamo della possibilità sempre più concreta che anche Denzel Dumfries arrivi a firmare il prolungamento del suo contratto con l’Inter.

Dumfries, rinnovo vicino. Ecco quando firma

L’esterno destro olandese, che tanto bene si sta comportando con la sua Nazionale ad Euro 2024, aveva rifiutato una proposta interista che era pervenuta lo scorso inverno e che prevedeva un rinnovo fino al giugno 2028 a 4 milioni di euro netti. Dumfries, che al momento ne guadagna 2.5, ne aveva chiesti 5.5, ma aveva trovato il muro della società.

Ausilio e Marotta, quindi, erano intenzionati a trovare un’offerta e cedere l’esterno, vista la scadenza del contratto a giugno 2025. Nelle ultime ore, però, come detto, l’olandese sembra essersi ammorbidito e avrebbe accettato la proposta da 4 milioni di euro fatta dai nerazzurri che, nel frattempo, era rimasta tale. Ora, mancherebbe solo la firma ufficiale che potrebbe arrivare al termine degli Europei.