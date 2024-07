Cancelo? Era buono 10 anni fa | Giuntoli ha deciso: all-in sul fuoriclasse turco, è il più forte ad EURO 2024

Cristiano Giuntoli pesca in Turchia per rinforzare la rosa, rinuncia all’ipotesi di riprendere Cancelo ma punta su un nuovo talento

Joao Cancelo è in rottura con il Manchester City. Il 30enne è stato proposto nelle ultime ore sia all’Inter che alla Juventus, con entrambi i club che non si sono detti interessati dato l’alto ingaggio percepito dal portoghese che ha già avuto un passato in Italia con i bianconeri. Giuntoli preferisce dei profili più di prospettiva da far maturare a Torino per poter effettuare, potenzialmente, una plusvalenza importante.

Juventus che ha bisogno di nuovi terzini dato che Thiago Motta adotterà la difesa a quattro che manca da tre anni visto che il predecessore Max Allegri aveva optato per tre centrali. De Sciglio è stato messo sul mercato mentre Alex Sandro ha già salutato a fine maggio.

Il primo obiettivo resta Giovanni Di Lorenzo ma la permanenza del capitano del Napoli in Campania è sempre più probabile dopo che Antonio Conte ha espresso parole di forte stima nei confronti del terzino azzurro, nonostante l’Europeo molto deludente.

Un’altra pista è quella che porta ad Alessandro Florenzi, in uscita dal Milan, molto duttile, in grado di giocare anche in mezzo al campo e reduce da un’annata molto positiva con i rossoneri. La sua esperienza internazionale potrebbe essere molto utile dato il ritorno dei bianconeri in Champions League.

Dalla Turchia proviene il nuovo nome di Giuntoli per la fascia della Juventus

Dopo il colpo Douglas Luiz, Giuntoli propone un nuovo scambio per chiudere un’operazione in entrata. Piace molto Ferdi Kadioglu, grande protagonista con la Turchia di Vincenzo Montella agli Europei dato che è il giocatore con il maggior numero di duelli, contrasti, palle vaganti e conclusioni tentate a rete.

24enne, gioca nel Fenerbache di Mourinho che gradisce molto McKennie tanto che è stato ipotizzato come contropartita tecnica. L’americano, dopo aver rifiutato l’Aston Villa, potrebbe ripartire dal campionato turco.

Già tre gli acquisti per la nuova Juve di Thiago Motta

Juventus che è molto attiva in questi primi giorni ufficiali di calciomercato e che ha chiuso anche per il portiere Di Gregorio, pronto per essere il nuovo titolare a difendere i pali della Vecchia Signora.

A centrocampo, mentre resta viva la pista che porta a Koopmeiners, è ufficiale anche il colpo Thuram, acquistato dal Nizza.