Giuntoli scarica Chiesa, il sostituto dagli svincolati: 3 anni fa costava 40 milioni di euro | Prende la 7

Il Football Director bianconero starebbe sondando il mercato per capire gli eventuali sostituti dell’esterno azzurro.

La situazione legata a Federico Chiesa è sicuramente una di quelle più calde di questa sessione estiva di calciomercato. L’ex Campione d’Europa con la maglia della Nazionale azzurra, infatti, è passato da essere un top player insostituibile nelle gerarchie della società bianconera a figurare addirittura nella lista degli indesiderati da cedere a tutti i costi.

I motivi per cui è successo ciò nel giro di pochi mesi possono essere davvero molteplici, ma sicuramente abbracciano sia la sfera economico-finanziaria che quella tecnico-tattica. Federico ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 che prevede un compenso netto da cinque milioni di euro.

Chiaro che si tratti di una cifra importante che raggiunge oltre i 10 milioni lordi, così come è chiaro che senza accordo sul rinnovo la Juventus non può permettersi di perdere un patrimonio della società a zero euro durante la prossima estate. Le parti, però, sembrano molto distanti e difficilmente si troverà una quadra per un accordo sul prolungamento.

L’altra ragione, come detto, è sicuramente tecnico-tattica. Thiago Motta, da pochi giorni insediatosi nel mondo Juventus in maniera definitiva, ha fatto capire di voler fare a meno di Chiesa e che l’azzurro non rientra nei suoi piani. L’allenatore italo-brasiliano preferisce altri tipi di calciatori sulla fascia, gente che ama accentrarsi un po’ di più e partecipare all’azione, rispetto a Federico.

Juve, Giuntoli pensa a Sancho per sostituire Chiesa

Partendo da questo presupposto, quindi, appare davvero complicato che si possa arrivare ad una soluzione che preveda la permanenza ed il rinnovo di Chiesa nel club bianconero. L’Europeo in Germania, poi, non ha di certo rilanciato le quotazioni dell’esterno bianconero che ha, esattamente come la quasi totalità dei suoi compagni, fallito l’appuntamento continentale.

Resta comunque la voglia da parte sua di giocarsi le chance in bianconero e quindi presentarsi al ritiro per cercare di convincere Thiago Motta a cambiare idea. Sullo sfondo restano la Roma ed il Napoli che, alle giuste condizioni, lo prenderebbero volentieri. La Juve non vuole scendere sotto i 25 milioni di euro per una sua eventuale cessione, cifra che comunque viene ritenuta bassa da parecchi addetti ai lavori.

Mercato, la Juventus sullo svincolato Sessegnon

Cristiano Giuntoli, intanto, sta continuando a lavorare su possibili sostituti di Chiesa e sta sondando il terreno per assicurarsi un grande colpo. Il primo nome sulla lista resta quella di Jadon Sancho del Manchester United, ma con la valigia in mano dopo il ritorno dal prestito degli ultimi sei mesi al Borussia Dortmund.

La richiesta degli inglesi, però, 50 milioni di euro, continua ad essere ritenuta alta dalla Juventus. In attesa che si sblocchi qualcosa nelle situazioni che riguardano Chiesa e Sancho, però, i bianconeri sembrano aver individuato in Ryan Sessegnon un possibile rinforzo per la fascia sinistra. L’inglese, dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili, infatti, negli ultimi anni non ha rispettato le attese e, dopo le esperienze al Tottenham ed al Fulham, al momento è svincolato e potrebbe far comodo alla Vecchia Signora.