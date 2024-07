Galliani gioca d’anticipo e la fa sotto al naso ai rivali nerazzurri | Preso un top a prezzo di saldo: titolare subito

Galliani mette a segno un super colpo in entrata per il suo Monza. Giocando d’anticipo, l’Ad biancorosso soffia il giocatore ai nerazzurri.

Ancora concentrata su Euro 2024, che al termine della settimana chiuderà ufficialmente i battenti dopo la finale in programma domenica alle 21.00, l’attenzione di tifosi e semplici appassionati è pronta a essere indirizzata esclusivamente sulla stagione 2024-2025 che scatterà da qui a poche settimane.

Una stagione, che per la nostra Serie A vedrà il via il prossimo 17 agosto, per la quale diverse squadre del nostro massimo campionato hanno già iniziato a prepararsi nei rispettivi ritiri. Squadre, tra cui il Monza del neo allenatore, Alessandro Nesta, ritrovatosi nella giornata di lunedì 8 luglio nel centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.

Un ritrovo, che la squadra ha ovviamente dedicato ai test fisici e alle visite mediche di rito, in seguito al quale la società si trasferirà nel ritiro di Pontedilegno-Tonale, il cui inizio è fissato per domani, mercoledì 10 luglio. Un ritiro, quello nella nota località scelta già lo scorso anno, che l’ex difensore di Milan e Lazio sfrutterà per conoscere la sua nuova squadra e fissare per bene quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere nell’imminente annata 2024-2025.

Un’annata, in cui l’obiettivo principale sarà sempre la salvezza, che i brianzoli affronteranno però anche con il non celato intento di provare ad alzare, magari anche solo leggermente, l’asticella delle proprie aspirazioni la quale, dopo le due ottime salvezze consecutive conquistate negli ultimi due anni, potrebbe essere portata, perché no, sul posizionamento valido per la qualificazione in Conference League.

Monza, con Di Gregorio alla Juve, Galliani avvia le ricerche per il nuovo numero uno

Ceduto ufficialemente in prestito oneroso con obbligo di riscatto Michele Di Gregorio alla Juventus del presidente Ferrero, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani ha avviato le ricerche per trovare un nuovo estremo difensore al quale affidare la difesa della porta brianzola.

Un nuovo portiere, che non dovrà far rimpiangere l’ormai ex numero 16 classe ’97, che il dirigente biancorosso potrebbe trovare anche in Serie A dal momento che pare essersi riscaldata la pista che porta a un top del ruolo il quale, impiegato a singhiozzi nelle ultime due stagioni, in Brianza ritroverebbe quasi sicuramente la titolarità perduta nel luglio del 2021 in seguito alla decisione di volare in Inghilterra per ricoprire il ruolo di secondo portiere in una nota squadra di Londra.

Galliani punta Gollini: il classe ’95 pronto a diventare il nuovo titolare del Monza

Rientrato all’Atalanta dopo un anno e mezzo passato in prestito al Napoli, col quale nel 2023 ha festeggiato la vittoria del terzo scudetto della società azzurra, Pierluigi Gollini potrebbe presto lasciare il club nerazzurro per trasferirsi nientemeno che al Monza dell’amministratore delegato, Adriano Galliani.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dirigente brianzolo avrebbe messo seriamente nel mirino il 29enne nato a Bologna che, tornato a Bergamo dopo aver disputato appena 14 partite all’ombra del Vesuvio, in biancorosso potrebbe diventare il portiere titolare del gruppo di Alessandro Nesta, rimasto orfano di Di Gregorio, trasferitosi recentemente alla Juve. Al momento la trattativa (si parla di un’operazione tra i quattro e i sei milioni di euro) non è ancora decollata, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.