Paragonato a lui, Lukaku è “Pollicino” | Ghisolfi fa forte la Roma: ecco il nuovo centravanti a sorpresa

La Roma di Daniele De Rossi ha il suo nuovo attaccante. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi ha chiuso l’affare. Sostituirà Lukaku.

Giunta sesta in campionato con 63 punti, con la possibilità di partecipare alla Champions League sfumata all’ultimo momento, la Roma del confermato tecnico, Daniele De Rossi, si è ritrovata Trigoria nella giornata di domenica 7 luglio per dare il via al ritiro pre-campionato in vista dell’imminente stagione 2024-2025.

Una stagione, che come più volte sottolineato per la nostra Serie A avrà inizio sabato 17 agosto, in cui i giallorossi saranno chiamati a confermarsi ai livelli degli ultimi anni con l’obiettivo chiaramente non celato di centrare la qualificazione alla poc’anzi menzionata Champions League a distanza di quasi sette anni dall’ultima volta.

Conquistata infatti al termine dell’ormai lontana stagione 2017-2018, la massima competizione continentale per club non vede protagonisti i capitolini dall’annata successiva, quella 2018-2019, conclusasi agli ottavi di finale in seguito alla sconfitta complessiva per 4-3 maturata contro i portoghesi del Porto.

Da lì in poi, la Lupa non è più riuscita ad accedere alla Champions League che, neanche sfiorata nelle annate successive, è stata però fortunatamente rimpiazzata dalla vittoria della Conference League nel 2022 e dai rendimenti recenti più che ottimi in Europa League, che ha visto la squadra della famiglia Friedkin raggiungere due volte le semifinali, nel 2021 e nel 2024, e una finale, persa lo scorso anno in maniera del tutto immeritata contro gli spagnoli del Siviglia.

Roma, Ghisolfi al lavoro per rinforzare soprattutto l’attacco di De Rossi

Ritrovatasi a Trigoria nella giornata di domenica 7 luglio, la Roma della famiglia Friedkin, come la maggior parte delle socetà, è al lavoro sul mercato per rinforzarsi in vista della stagione 2024-2025 che scatterà tra pochissime settimane.

Una stagione, il cui obiettivo per i giallorossi sarà tornare in Champions League dopo vari anni di assenza, per la quale il neo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è attivo soprattutto in ottica attaccanti vista la quasi necessità di mettere a disposizione di De Rossi elementi di primo livello (Chiesa e Sorloth su tutti) che permettano alla squadra di compiere quel tanto desiderato salto di qualità, fondamentale per tornare tra le grandi d’Europa e mettere trofei in bacheca.

Roma, spunta la pista Mikautadze: il georgiano come alternativa a Sorloth

In pressing soprattutto su Federico Chiesa e Alexander Sorloth, che rappresentano al momento gli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo di Daniele De Rossi, la Roma del presidente, Dan Friedkin, guarda anche alle alternative e mette nel mirino l’attuale capocannoniere di Euro 2024.

Stando infatti a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la soocietà giallorossa avrebbe iniziato a nutrire un certo interesse nei confronti del georgiano Georges Mikautadze che, autore di tre gol nella manifestazione al pari di Musiala, Gakpo, Dani Olmo e Schranz, potrebbe essere una valida seconda scelta qualora non si dovesse riuscire a chiudere per uno tra Chiesa e Sorltoth. Il centravanti classe 2000, attualmente legato al Metz, è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro dal suo club che, fresco di retrocessione in Ligue 2, difficilemente riuscirà a trattenere il giocatore sul quale, oltre alla Roma, hanno iniziato a porre l’attenzione diversi club di prima fascia.