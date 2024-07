“Ehy amigo, i campioni sono così” | Alexis Sanchez firma per i rivali di sempre: affare alla Cuadrado un anno dopo

Giusto il tempo di indossare di nuovo la maglia nerazzurra che il cileno se ne va: è già con le valigie in mano

Il mercato estivo in uscita dell’Inter è particolarmente movimentato. Sebastiano Esposito, proveniente da una buona stagione con la Sampdoria in Serie B, potrebbe fare il salto in Serie A con l’Empoli. Il club toscano sta valutando di prendere in prestito l’attaccante con l’opzione di riscatto, condizione che comporterebbe anche il prolungamento del suo contratto fino al 2026.

Nel caso di un accordo, il prolungamento contrattuale dell’attaccante classe 2002 sarebbe una condizione necessaria per poter concludere positivamente la trattativa.

Nel frattempo, il fratello di Sebastiano, Pio, è oggetto di interesse da parte della Sampdoria e dello Spezia. Entrambi i club vorrebbero accaparrarsi il calciatore con la formula di un prestito oneroso.

Lo Spezia, in particolare, sembra determinato a riportare il giocatore dopo il prestito della stagione passata, mentre la Sampdoria sta valutando diverse opzioni per trovare quella che più riesca a soddisfare le esigenze della propria dirigenza e di quella dell’Inter.

Possibile contropartita?

Ma c’è un operazione che potrebbe essere legata indirettamente a Pio Esposito. All’Inter infatti piace Giovanni Leoni, giovane difensore della Sampdoria: il club nerazzurro sembra intenzionato a proporre una trattativa con una contropartita tecnica.

Tra i nomi che circolano per lo scambio figurano Pio Esposito e il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro, attualmente in uscita dalla Primavera. Non solo giovanissimi: ci sarebbe infatti un’altra partenza importante da Milano.

Ritorno dai rivali francesi del Marsiglia?

Alexis Sanchez, reduce dall’esperienza all’Inter, sembra pronto a un nuovo capitolo in Ligue 1. Il cileno, ufficialmente svincolato dallo scorso 30 giugno, potrebbe presto indossare di nuovo la maglia del Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Nell’ultima stagione trascorsa con l’Inter in cui ha contribuito con 4 reti e 5 assist in 33 presenze, non sempre partendo da titolare, ma subentrato a gara in corso. A Marsiglia hanno un ottimo ricordo di lui ed è per questo che i francesi lo riaccoglierebbero a braccia aperte: nel 2022/2023 furono infatti 18 gol e 3 gli assist stagionali messi a segno.