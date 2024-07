De Rossi, altro che Sorloth: l’attaccante lo prendi dal Real Madrid | Ancelotti ha già dato il lasciapassare

Il tecnico giallorosso sta ancora attendendo la punta per la prossima stagione ed il rinforzo giusto potrebbe arrivare dal Real.

Domenica scorsa è cominciato anche il ritiro della Roma che si appresta a vivere quella che dovrebbe essere la stagione della verità, sicuramente quella decisiva per le sorti ed il futuro di Daniele De Rossi. L’ex Capitano e bandiera giallorossa ha disputato una buona seconda parte di campionato (e coppe) dopo il suo arrivo al posto dell’esonerato José Mourinho.

Nonostante la media punti si fosse alzata a dismisura e la squadra abbia cominciato a giocare e far vedere un bel calcio, però, i risultati della Roma non sono bastati per centrare una qualificazione alla prossima Champions che in casa giallorossa manca addirittura dal 2019

Per fare ciò, però, sarà ovviamente importante il mercato e la squadra che la società capitolina vorrà affidare al proprio tecnico. De Rossi aveva già parlato al termine della stagione, indicando nei calciatori rapidi, dal cambio di passo importante e dall’imprevedibilità marcata, i rinforzi ideali che potessero migliorare la rosa.

Attaccanti ed esterni di difesa e d’attacco, quindi, i ruoli che necessitano di un maggior impegno. Prima, però, c’era da riempire uno slot a centrocampo. L’acquisto ufficiale di Enzo Le Fee, ormai ex centrocampista del Rennes, va in quella direzione ed ha visto i Friedkin sborsare circa 23 milioni, facendo diventare il transalpino il secondo calciatore più pagato, dopo Abraham, della propria gestione.

Roma, Abraham fuori dai piani

Con il sogno Chiesa che resta vivo e su cui si potrà capire qualcosa in più nelle prossime settimane, ora ci sarà da riempire la casella lasciata vuota in attacco dai contemporanei addii di Belotti, Azmoun, ma sopratutto di Romelu Lukaku.

Per la prima linea è previsto un investimento importante, ma la società vorrebbe prima monetizzare con l’eventuale cessione di Tammy Abraham che non sembra più rientrare nei piani giallorossi. L’inglese, pagato più di 40 milioni di euro nell’estate 2021, ha subito un grave infortunio a maggio 2022 che gli ha fatto saltare quasi un anno.

Roma, continua la caccia a Sorloth

Ora, non sembra più rientrare nei piani della Roma anche a causa di un ambiente che sembra ormai essergli ostili. Troppi i gol facili sbagliati da Abraham che ha dimostrato di non avere il killer instinct che serve per sfondare in Italia. Il primo obiettivo per l’attacco romanista continua ad essere il norvegese Sorloth che milita nel Villareal.

Sembra invece definitivamente sfumata l’opportunità di vedere con la maglia giallorossa un calciatore esperto che però ha dimostrato di saperci ancora fare con le porte avversarie. Parliamo di Joselu che, nonostante i suoi 34 anni, ha disputato una stagione al Real Madrid da 18 gol stagionali, alcuni fondamentali per la vittoria della quindicesima Champions League. Lo spagnolo, però, proprio nelle ultime ore ha firmato con i qatarioti dell’Al-Gharafa.