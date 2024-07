“Voglio andare solo lì” | Immobile s’impunta e salta tutto: si sono intromessi i bianconeri, 10 milioni o niente

Immobile potrebbe lasciare a breve la Lazio, il bomber azzurro ha quasi firmato per un club straniero, la sua carriera prosegue fuori dall’Italia

Ciro Immobile è stato tra le punte più prolifiche dell’ultimo decennio. Ha raggiunto pochi mesi fa le 200 reti siglate in Serie A tra Torino e Lazio, un numero che certifica la sua importanza in fase realizzativa. Prima con i granata e poi con i biancocelesti ha scritto pagine importanti per la storia recente dei due club, con le tifoserie che lo hanno acclamato.

L’ultima annata è stata meno soddisfacente con il posto da titolare che è stato perso a favore di Castellanos, scelto spesso sia da Maurizio Sarri che da Igor Tudor dal primo minuto.

L’azzurro non era abituato alla panchina e ha dovuto accettare queste scelte tecniche. Una Lazio che riparte da Marco Baroni come allenatore e che cambierà molto con la campagna acquisti di quest’estate, portando a termine un ciclo partito la scorsa estate con l’addio di Milinkovic.

Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto hanno già lasciato i biancocelesti, con il reparto offensivo che necessita di forze fresche che possano rappresentare il futuro del club, provando a tornare in Champions League.

Immobile lascia la Lazio, non è più al centro del progetto dei capitolini

Secondo quanto riportato da Fanatik, in Turchia, il club bianconero del Besiktas è infatti a un passo dall’acquisto di Immobile, con un contratto biennale già offerto al centravanti, per cifre da capogiro. Il club di Istanbul avrebbe anche definito ogni dettaglio con i capitolini, con la firma e le visite mediche previste a breve.

Un nuovo capitolo per il bomber che lascia così l’Italia e cerca di diventare un idolo anche di una tifoseria calda come quella turca che dovrà lottare con il Fenerbache e il Galatasaray per vincere il campionato.

Immobile riparte dalla Turchia, concluderà la carriera lontano dall’Italia

Derby in vista con Josè Mourinho che allenerà i campioni in carica del Fenerbache, con l’ormai ex Lazio che proverà a farli uno scherzetto in una delle gare più combattute e sentite di tutto l’Est Europa.

Dopo aver fatto grandi cose con la maglia della Lazio, adesso Immobile avrà nuovi stimoli e la fiducia di un ambiente che lo schiererà come titolare. Per ritrovare il feeling con la rete, al di là dei compagni di reparto, dovrà sentirsi importante e in Turchia i presupposti ci sono.