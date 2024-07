Incidente in autostrada: muore il figlio del campione argentino, mentre Messi è in campo | Ma lui gli dedica la vittoria

Una notizia tragica che ha lasciato tutti senza parole: la storia assurda e toccante di una morte improvvisa e di una promessa mantenuta

Ormai è diventata viralissima la foto del 2006 che ritrae Lionel Messi, allora ventenne, mentre fa il bagnetto a un piccolo Lamine Yamal, oggi talento del calcio spagnolo a soli 16 anni. L’immagine è un’iniziativa benefica promossa dal quotidiano spagnolo “Sport” in collaborazione con l’Unicef.

L’idea del calendario benefico nacque per sostenere l’Unicef, il primo marchio a comparire sulla maglia del Barcellona non come sponsor, ma come destinatario di una donazione del 0,7% del ricavato annuale del club.

La prima edizione del calendario fu realizzata in fretta e coinvolse principalmente i figli degli impiegati del giornale, mentre la seconda edizione nel 2007 vide una partecipazione più ampia grazie a una campagna di reclutamento tra le famiglie assistite dall’Unicef.

La famiglia di Lamine Yamal, residente in un quartiere difficile di Matarò, fu selezionata per partecipare al progetto e portò il piccolo Lamine al Camp Nou per la sessione fotografica. Fu la prima volta che Lamine e i suoi genitori misero piede nello stadio del Barcellona.

La favorita della Copa America

Il Argentina e Canada si sfideranno il 10 luglio alle 2.00 (ora Italiana) nella semifinale della Copa America 2024. Per la prima volta nella storia, il Canada ha raggiunto le semifinali di un torneo continentale, superando il Venezuela.

Dall’altra parte, l’Argentina di Messi porta avanti la sua tradizione di eccellenza nel calcio, con un pedigree di successi internazionali. Una gara attesissima che vede di fatto sfidarsi il paese più al sud e quello più al nord del continente americano.

Come sognava Farid

Nell’estate del 2006, Antonio “El Turco” Mohamed, ex calciatore di Boca Juniors e Independiente, affrontò una tragedia che cambiò per sempre la sua vita. Mentre viaggiava in Germania con la famiglia per seguire l’Argentina di Messi al Mondiale, un incidente stradale provocò la perdita del figlio di nove anni, Farid. In quel momento Mohamed fece una promessa al piccolo tifoso del Monterrey: vincere il titolo messicano come allenatore. Anni dopo, l’uomo tornò al Monterrey come tecnico, con quella promessa sempre nel cuore.

Nel dicembre 2019, la promessa divenne realtà. Il Monterrey vinse il campionato grazie a un rigore decisivo di Vangioni nella finale contro Club América. Mentre i tifosi celebravano e i giocatori festeggiavano, Mohamed, sopraffatto dall’emozione, rimase immobile in panchina, con gli occhi pieni di di lacrime.