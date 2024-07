“Vieni qua, si è liberato un posto” | Giovanni Simeone, chiamata nella notte da Roma: convinto dal mister

Il futuro di Giovanni Simeone può essere lontano da Napoli ma ancora in Italia, ha ricevuto una chiamata da Roma

Giovanni Simeone è stato tra i più promettenti centravanti del campionato italiano nell’ultimo decennio. Il figlio d’arte ha vestito diverse maglie in A, con risultati alterni ma dove ha fatto bene ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La sua ultima parentesi a Napoli non è stata delle migliori. Con i cambi di allenatori che si sono succeduti, un ruolo da titolare non c’è mai effettivamente stato.

Per questo motivo già nel mercato di riparazione di gennaio era stata ipotizzata la sua cessione. All’epoca era molto interessato il Torino che era troppo Zapata dipendente in fase offensiva e aveva difficoltà realizzativa, di fronte a una delle difese meno battute.

Con l’avvento di Antonio Conte le cose non dovrebbero cambiare, a prescindere dalla permanenza o meno di Victor Osimhen come punta di diamante del 3-5-2 dinamico del mister pugliese, che ha già scelto Romelu Lukaku come possibile sostituto del nigeriano, con Raspadori come jolly da subentrante.

Per il Cholito non c’è spazio e la cessione potrebbe fruttare fino a 20 milioni nelle casse di De Laurentiis, che ha già speso molto per rinforzare il reparto arretrato e che ha quindi bisogno di nuovi introiti per completare la campagna acquisti.

Simeone può giocare nella Capitale, il club cerca una punta come lui

La Lazio è al momento priva di un centravanti da doppia cifra, vista la probabile partenza di Ciro Immobile, già apparso in calo realizzativo nell’ultima annata. Inoltre il compagno di reparto Castellanos è migliorato negli ultimi mesi ma deve ancora trovare un maggiore feeling con il goal.

Marco Baroni apprezza molto Simeone e Lotito ha intenzione di regalare al nuovo mister una punta prolifica, oltre che un trequartista di qualità, con Greenwood come obiettivo primario nonostante l’investimento importante previsto.

Una Lazio in evoluzione, sarà un mercato che porterà tanti volti nuovi

I biancocelesti si sono qualificati all’Europa League e puntano a tornare a lottare per un piazzamento Champions. L’organico sta cambiando diversi volti dopo la partenza di giocatori del calibro di Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson.

I tifosi si aspettano molto da questi due mesi di trattative e il direttore sportivo Fabiani sta facendo del suo meglio per consegnare a Baroni la rosa migliore per fare un campionato di alto livello, con una maggiore continuità di risultati rispetto a quello terminato al settimo posto.