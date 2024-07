Inzaghi chiede un difensore ad Ausilio, ma è…del Milan! | C’è un nuovo caso Calhanoglu in città

Dopo Calhanoglu, il mercato estivo 2024 può regalare un nuovo passaggio di un giocatore del Milan ai cugini dell’Inter, stavolta è un difensore

Inter e Milan si sono battagliate la scorsa stagione per conquistare il campionato, con i primi che hanno avuto sin da subito un margine importante che hanno saputo mantenere. I rossoneri hanno pagato una fase difensiva non all’altezza e un’emergenza infortuni che hanno dilaniato la rosa di Pioli soprattutto nella prima parte di stagione, in concomitanza con l’eliminazione ai gironi di Champions League.

Inter che ha ottenuto la matematica vittoria dello Scudetto proprio nel derby della Madonnina, con il sesto successivo consecutivo di Simone Inzaghi contro il Milan, ulteriore motivo della scelta del Diavolo di cambiare ciclo, affidando adesso la squadra al portoghese Paulo Fonseca.

Beppe Marotta vuole mantenere il gap rispetto ai rivali e per farlo si è mosso in anticipo per effettuare una campagna acquisti che non smantellasse ma ampliasse l’organico attuale. Non sarà ceduto nessun big e non sono arrivati rinforzi molto preziosi.

Al momento sono tre le facce nuove nello spogliatoio nerazzurro come il portiere spagnolo, prelevato dal Genoa, Josep Martinez e due arrivi a parametro zero di esperienza internazionale come il centrocampista Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi.

Ausilio è interessato a un difensore del Milan, offerta a breve?

Inter che è alla ricerca di un rinforzo in difesa e sta pensando di chiedere ai rivali del Milan se è possibile assicurarsi le prestazioni di un centrale che Monchada ha messo sul mercato. Un nuovo colpo in arrivo sulla falsariga di quello che portò Calhanoglu a passare all’altro club di Milano.

Ausilio avrebbe, infatti, chiesto informazioni riguardo a Pierre Kalulu, che nel frattempo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv in occasione del primo allenamento stagionale a Milanello.

Un Kalulu motivato ma con le valigie pronte, può lasciare il Milan

Queste le parole di Kalulu: “Siamo tutti professionisti, siamo arrivati qua preparati. Possiamo dare già il massimo. Ora ci inizierà a spiegare la sua idea di gioco, noi faremo il massimo ogni giorno. Abbiamo iniziato giocando a calcio, siamo subito dentro. È la migliore condizione per iniziare”.

Fino a che non sarà ceduto il suo pensiero sarà quello di tenersi in forma e impegnarsi per la maglia che indossa ma le probabilità che vesta ancora i colori rossoneri dopo il 31 agosto sono ad oggi molto basse.