Stavamo comprando troppo, cessione doverosa | Giuntoli UFFICIALIZZA il colpo in uscita: addio al talentino

La Juventus ufficializza la cessione di un giovane talento, per Giuntoli un sacrificio necessario dopo aver piazzato tre colpi costosi

Cristiano Giuntoli sta mostrando di che pasta è fatto. Il direttore sportivo della Juventus ha avuto pochi margini di manovra nelle prime due sessioni di mercato della sua permanenza a Torino e in questa campagna acquisti ha il compito di rinforzare un organico che dovrà affrontare con competitività la Champions League e lottare con maggiore convinzione per vincere il campionato, come il blasone e la storia del club richiede.

Una rosa che sarà allestita sulla base delle richieste tattiche del nuovo allenatore Thiago Motta, con una sinergia apparsa totale al contrario del conflitto velato con il predecessore Max Allegri, reso manifesto anche con le richieste non ascoltate lo scorso gennaio.

Tre i colpi già ufficializzati. Il nuovo portiere titolare sarà Michele Di Gregorio, approdato dopo due ottime stagioni tra i pali del Monza, una promozione meritata per l’azzurro che dovrà dimostrare di confermarsi ad alti livelli.

A centrocampo sono arrivati invece Thuram e Douglas Luiz, due giocatori che hanno già fatto intravedere un talento cristallino ma che dovranno consacrarsi in maglia bianconera, con l’obiettivo di migliorare la circolazione del pallone e l’apporto in fase offensiva di un reparto farraginoso la scorsa stagione.

Lascia la Juventus, è cresciuto con i bianconeri, giocherà in Lega Pro

Non solo acquisti ma anche cessioni per la Juventus. Ufficiale l’addio a titolo definitivo di Andrea Bonetti che si trasferisce al Renate. Il centrocampista classe 2003 resterà in Lega Pro dopo aver militato nella Next Gen, con la trafila dall’Under 17 alla Primavera.

Negli ultimi sei mesi era stato mandato in prestito al Taranto e per lui adesso una nuova avventura nell’ambizioso club lombardo che ha sfiorato più volte la promozione in Serie B e che potrà contare su un giocatore che ha un ottimo tocco di palla.

Il punto sulle possibili cessioni della Juventus, la lista è molto lunga

Per quanto riguarda la prima squadra dovrebbero lasciare i bianconeri De Sciglio, McKennie, Rugani, Federico Chiesa Huijsen, Kostic e Nicolussi Caviglia, con un importante tesoretto che finirebbe nelle casse dei bianconeri.

Le stelline del settore giovanile sono preziosi anche come contropartite tecniche per arrivare a ingaggiare obiettivi di mercato, Giuntoli ne è consapevole e continua a investire in questo lato.