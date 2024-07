Prendiamo lui e facciamo lo sgambetto a Conte | Inzaghi cattivissimo: sradicato il pupillo da Napoli

L’Inter sta per soffiare al Napoli un obiettivo di mercato, Inzaghi fa uno scherzetto a Conte, è già partita la bagarre Scudetto tra i due club

Ai nastri di partenza della nuova Serie A è davanti a tutti l’Inter, campione d’Italia in carica e che non ha intenzione di cedere nessun big della propria rosa nel mercato di quest’estate. Marotta e Inzaghi sono garanzie di successi e il futuro è costruito sulla base delle loro gesta nello spogliatoio e fuori dal campo. Non sarà semplice però per i nerazzurri fare il bis.

Infatti dovranno vedersela con il nuovo Napoli che ha scelto un tecnico vincente come Antonio Conte per riportare entusiasmo in un ambiente deluso da un’annata molto al di sotto delle aspettative.

De Laurentiis ha promesso investimenti importanti nei prossimi due mesi per consegnare all’allenatore un organico che possa lottare per vincere, approfittando anche dell’assenza di competizioni europee e di un calendario meno fitto.

Il reparto che prima di tutto è stato tamponato è quello arretrato, con l’ingaggio del giovane Marin, proveniente dalla cantera del Real Madrid, e di Alessandro Buongiorno che spera di consacrarsi dopo aver fatto molto bene a Torino e che approda per la cifra di ben 40 milioni con cui è stato accontentato Urbano Cairo che era restio a farlo partire.

L’Inter balza in vantaggio per acquistare un giocatore nel mirino anche del Napoli

Buongiorno che era anche un obiettivo per la difesa dell’Inter, che deve correre ai ripari sul mercato per sopperire all’infortunio subito da Buchanan, una frattura alla tibia che lo terrà lontano dal campo per almeno quattro mesi.

Marotta sta pensando a Mario Hermoso, terzino dell’Atletico Madrid, adattabile anche come centrale e da pochi giorni svincolato. Lo spagnolo è un’idea anche del Napoli ma i nerazzurri a sorpresa sono adesso in vantaggio per ingaggiare il giocatore.

Il punto sugli esterni dell’Inter, chi resta e chi può partire

Inter che avrà a disposizione anche Dimarco, Carlos Augusto e Darmian sulle fasce mentre Dumfries dovrebbe essere ceduto al Manchester United, sempre se i Red Devils accontenteranno le richieste economiche dei nerazzurri.

Un giocatore in più è necessario dato che la squadra di Inzaghi giocherà quasi sempre due partite a settimana, con la rosa che dovrà essere larga e competitiva in tutti i reparti per giocarsela contro ogni avversario.