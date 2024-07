Non possiamo comprare nessuno: lui deve fare il DOPPIO RUOLO | Zanetti, mossa geniale per risparmiare

Il dirigente nerazzurro ha avuto un’idea geniale che potrebbe far risparmiare qualcosa alla società sul mercato.

Nelle ultime stagioni l’Inter è riuscita a restare competitiva nonostante delle sessioni di mercato sempre piene di insidie e problemi ed in cui sono stati ceduti calciatori importanti e ne sono arrivati altri a parametro zero, in prestito o comunque senza spendere troppo denaro.

Nonostante questo, però, i nerazzurri hanno costantemente alzato il livello di competitività e di prestazioni ed hanno continuato a mettere in bacheca trofei e risultati di una certa importanza. Dopo l’addio di Conte, e nella stessa estate quelli di Hakimi e Lukaku, l’Inter è riuscita a vincere tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia, lo Scudetto della stella nell’ultima stagione e a disputare la finale di Champions League.

Merito sicuramente di Marotta e Ausilio che sono riusciti sempre a fare mercati lungimiranti ed intelligenti e a portare ad Appiano Gentile gente che ha migliorato il suo rendimento e si è espressa sempre al meglio. Merito, però, anche e soprattutto dell’allenatore Simone Inzaghi che ha saputo trarre il meglio da ogni elemento a disposizione.

Il tecnico piacentino, però, ha anche fatto di più. In alcune occasioni, infatti, si è praticamente inventato ruoli e posizioni in campo per calciatori che hanno scoperto di essere fortissimi nella nuova veste tattica impartita dal loro allenatore. Ovviamente parliamo soprattutto di Hakan Calhanoglu che si è riscoperto regista ed è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Zanetti-Inzaghi e la scoperta del doppio ruolo per un calciatore

Stesso discorso, però, si può ovviamente fare per l’armeno Mkhitaryan che, dopo anni in cui ha giocato da trequartista, esterno d’attacco o comunque a ridosso della punta, soprattutto tra Roma e Manchester United, è stato reinventato mezzala ed è diventato praticamente imprescindibile per il suo allenatore.

Molto importante in queste disquisizioni tattiche è stato ovviamente Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ma soprattutto uomo che fa da collante tra lo spogliatoio e la dirigenza anche grazie alla sua straordinaria esperienza in campo, da leader e capitano storico dell’Inter. Durante l’ultima stagione, anche grazie all’ex campione argentino, Inzaghi ha riscoperto un doppio ruolo per Carlos Augusto.

Inter, Carlos Augusto ancora verso il doppio ruolo

L’esterno sinistro brasiliano, impiegato come braccetto di sinistra già da Stroppa al Monza, dopo l’arrivo di Palladino era diventato un attaccante aggiunto del club brianzolo e non si era più mosso dal ruolo di quinto a centrocampo. All’Inter arriva al posto di Gosens per ricoprire quel ruolo e fungere da vice Di Marco. La stagione, però, diventa lunghissima e lui viene spesso impiegato anche come terzo di difesa in alternativa a Bastoni.

Viste le ristrettezze economiche con cui i dirigenti interisti dovranno fare i conti anche in questa sessione estiva di mercato e la priorità che andrà data in altri ruoli, ecco che il ruolo di braccetto di sinistra di difesa, per Carlos Augusto, tornerà attuale anche durante la prossima stagione e sarà sempre un’occasione in più oltre a quello naturale di quinto mancino a centrocampo.