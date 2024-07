Lotito chiama il Cholo Simeone: “Ti ricordi di noi?” | Proposto un contratto a sorpresa, ecco da quando

Il Presidente della Lazio ha chiamato il grande ex che è rimasto per sempre nei cuori di tutti i tifosi biancocelesti.

Dopo il ribaltone di ormai circa un mese fa, con le dimissioni di Igor Tudor e l’arrivo di Mister Marco Baroni al suo posto, la nuova Lazio sta pian piano prendendo forma e nascendo. Gli addii di Felipe Anderson, Luis Alberto e Daichi Kamada non saranno facili da assorbire, ma il Presidente Claudio Lotito ed il ds. Fabiani sembrano avere le idee abbastanza chiare.

E, non è un caso, che i nuovi arrivi sono già tre e vanno ad occupare, almeno numericamente, il posto di chi è partito. Il club biancoceleste ha già da tempo chiuso gli acquisti di Tijjani Noslin dal Verona, attaccante, che può giocare sia al centro che fungere da esterno offensivo, e Tchaouna, acquistato dalla Salernitana.

Nelle ultime ore, inoltre, è atterrato a Roma anche il terzo acquisto dell’estate biancoceleste. Si tratta di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che arriva dall’Hatayspor in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di sei milioni di euro.

Il mercato in entrata della Lazio, però, ovviamente non finisce qui. Il club biancoceleste ha bisogno di fare almeno altri due acquisti. Servono, infatti, un altro attaccante, meglio se esterno, e un terzino sinistro. Per la prima linea il sogno, ma ormai vero e proprio obiettivo dei capitolini, si chiama Mason Greenwood, su cui però c’è ancora un’enorme distanza con il Manchester United.

Lazio, Cabal primo obiettivo a sinistra

Per quanto riguarda il terzino sinistro, invece, l’obiettivo numero uno resta Juan Cabal, terzino colombiano che ben si è comportato nell’ultima stagione di Serie A con il Verona, proprio con Mister Baroni in panchina. Il club biancoceleste vuole continuare a sfruttare gli ottimi rapporti che si sono creati con l’Hellas, ma prima di chiudere dovrà cercare di cedere Hysaj che non rientra più nei piani tecnici.

Le alternative al terzino del Verona sono essenzialmente due. Il primo risponde al nome di Nuno Tavares, calciatore di proprietà dell’Arsenal che però nell’ultima stagione ha giocato nel Nottingham Forrest. Il portoghese, però, non convince a pieno e nelle ultime ore è spuntata un’altra pista.

Lazio, idea Javi Galan per la fascia sinistra della difesa

Si tratta di Javi Galan, terzino sinistro in uscita dall’Atletico Madrid. Il 29enne fu acquistato dai colchoneros l’estate scorsa dal Celta Vigo per 3,5 milioni di euro. A gennaio, però, è stato girato in prestito alla Real Sociedad e ora potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per una cifra che oscilla tra i 5 e i 7 milioni.

Per la buona riuscita dell’operazione potrebbero essere decisivi anche gli ottimi rapporti tra la Lazio ed il tecnico degli spagnoli, quel Diego Pablo Simeone che tanto continua ad essere amato dai tifosi e da tutto l’ambiente biancoceleste dopo gli anni da calciatore passati a cavallo della fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo Millennio,