Da Milano a Torino: il volo di mercato è stato DIROTTATO | Scippo clamoroso tra rivali di Serie A

Due club da sempre rivali si stanno muovendo per cercare di rinforzare la squadra e rischiano uno scontro su un calciatore.

Con l’Italia miseramente fuori dall’Europeo di Germania, ormai, tutta l’attenzione degli appassionati di calcio nostrani e dei tanti tifosi delle varie squadre del nostro campionato, si indirizzano automaticamente sul calciomercato e sul countdown in vista dell’inizio della prossima Serie A.

Ancora qualche giorno di processo alla FIGC, ai calciatori, al commissario tecnico, Luciano Spalletti e diverse analisi su cosa non va nel mondo del nostro calcio. Come succede spesso, però, anche in questo caso finirà presto tutto nel dimenticatoio e si tornerà a parlare di calcio giocato, acquisti, cessioni, polemiche arbitrali e tutto ciò che ne deriva.

Il tifoso medio, ovviamente, aspetta con ansia il weekend del 17-18 agosto, date in cui riprenderà il campionato di Serie A. Torneo che vedrà, ancora una volta, assolutamente favorita l’Inter che, dopo aver stravinto l’ultimo torneo, sembra anche quella che, fino a questo momento, si è mossa meglio sul fronte mercato in entrata.

Molta curiosità c’è, però, anche attorno a Napoli, Juventus e Milan, soprattutto. Le prime due vengono accompagnate anche dall’entusiasmo dei tifosi che non vedono l’ora di vedere all’opera i nuovi allenatori, Conte e Motta, e tutti i prossimi calciatori che vestiranno le rispettive maglie per la prima volta. Meno entusiasmo e meno aspettative, invece, ci sono attorno ai rossoneri.

Serie A, le mosse di Milan e Juventus

Milan e Juventus sono le grandi squadre chiamate a fermare lo strapotere dell’Inter, non fosse altro per le esigenze dei propri tifosi che proprio non possono abituarsi a vedere la rivale di sempre vincere, dominare e stravincere. Rossoneri e bianconeri, soprattutto negli ultimi anni, non sembrano più essere rivali come una volta e sperano di poter tornare a recitare una parte importante nel nostro calcio.

Mentre la Juventus ha già messo a segno i colpi Di Gregorio e Douglas Luiz e sembra vicinissima anche a Kephren Thuram, il Milan non riesce a sbloccare il proprio mercato e continua ad inseguire obiettivi molto difficili o piste, come quella relativa a Joshua Zirkzee, che sembrano essersi irrimediabilmente spente.

Mercato, il Torino su Vasquez del Milan

Sul fronte cessioni, però, potrebbe esserci a breve una novità. Il Torino, infatti, ha chiamato i dirigenti del Milan perché interessato all’acquisto del portiere Devis Vasquez. Il colombiano è stato portato a Milano da Paolo Maldini nel gennaio 2023, ma non ha mai esordito con la maglia rossonera.

In questa stagione, infatti, il classe 1998 ha disputato 20 partite ufficiali, di cui 10 in Championship con lo maglia dello Sheffield Wednesday ed altrettante, sempre in prestito, in Serie B con la maglia dell’Ascoli. Ora, tornerà a Milanello, ma non rientra nei piani di Fonseca. Il Torino vorrebbe acquistarlo, per farlo diventare il secondo di Milinkovic-Savic, in prestito con diritto di riscatto.