Noi gli stipendi li paghiamo regolarmente | Commisso, bordata all’Inter: soffiato il giocatore con una frecciatina

Il Presidente della Fiorentina sta tentando di fare il colpo grosso e sfida i nerazzurri nella corsa ad un calciatore.

Nonostante le trattative di mercato siano state aperte già da diverso tempo, è cominciata ufficialmente soltanto lo scorso 1 luglio la sessione estiva di calciomercato. Alcune squadre sono già molto attive e vogliono fare in fretta per ridurre il gap con le proprie avversarie che nell’ultima stagione le hanno precedute in classifica.

Sarà un mercato molto movimentato anche a causa della situazione legata alle panchine della nostra Serie A. Sono tantissime le squadre che hanno cambiato allenatore rispetto allo scorso anno e, tra le prime dieci dello scorso campionato, ad esempio, soltanto Inter e Atalanta partiranno ai blocchi di partenza con lo stesso tecnico con cui hanno cominciato la scorsa stagione.

Il Milan è passato da Pioli a Fonseca, la Juventus ha dato fiducia a Thiago Motta dopo aver esonerato Allegri, il Bologna, a sua volta, ha dovuto sostituire il tecnico italo-brasiliano e ha scelto Vincenzo Italiano. La Roma comincerà la stagione con Daniele De Rossi che aveva già sostituto Mourinho a gennaio scorso.

Ancora, la Lazio si è affidata a Baroni dopo le dimissioni improvvise di Igor Tudor; la Fiorentina ha preso atto dell’addio di Vincenzo Italiano e ha scelto Raffaele Palladino, mentre il Torino ha sostituito Juric con l’ormai ex tecnico del Venezia, Paolo Vanoli. De Laurentiis, infine, ha infiammato la piazza napoletana con la scelta di Antonio Conte.

Mercato, le idee della Fiorentina

Tra questi cambiamenti uno di quelli che intriga di più è senza dubbio quello avvenuto a Firenze. La società viola ha deciso di affidarsi a Palladino che tanto bene ha fatto in questi due anni al Monza. Ci saranno delle modifiche importanti in casa Fiorentina, a partire da quello che sarà il modulo di partenza.

Dal 433 fisso e a tratti integralista del nuovo allenatore del Bologna, infatti, si dovrebbe passare al 4321 che Palladino ha già adottato in Brianza. Non più le ali larghe e libere di offendere, quindi, ma due trequartisti a sostenere la prima punta. Ed è proprio in quella zona del campo che il club sta cercando rinforzi adeguati. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Albert Gudmundsson.

Mercato, la Fiorentina si inserisce nella corsa a Gudmundsson

Il fantasista che tanto bene ha fatto a Genoa nell’ultima stagione era già stato cercato da Commisso durante la scorsa sessione invernale di mercato. La Fiorentina arrivò ad offrire 20 milioni di euro, ma il Genoa è rimasto fermo sulla richiesta di 30. Ed è quella la cifra che il club rossoblù continua a chiedere per il suo gioiello.

Gudmundsson, come è risaputo, continua ad essere l’obiettivo di mercato dell’Inter, almeno per ciò che riguarda il reparto offensivo, ma i nerazzurri non possono muoversi finché non avranno effettuato delle cessioni e alcune plusvalenze. Commisso, quindi, forte di una disponibilità economica immediata cercherà di battere sul tempo Marotta nella corsa all’islandese.