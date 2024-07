“Lo stanno per presentare sui social” | Thiago Motta, altro che Koopmeiners: staccato un assegno milionario

E se non fosse Koopmeiners il vero il colpo del mercato estivo della Juventus? Un indizio social fa sognare i tifosi bianconeri

I movimenti della Juventus sono a sorpresa in questo inizio di luglio. Tre gli acquisti già certi e che avrà a disposizione Thiago Motta per la prossima stagione. Come nuovo portiere è stato individuato Michele Di Gregorio, pronto per confermarsi al top dopo due ottime stagioni tra i pali del Monza. A centrocampo innesti di spessore internazionale ma ancora in rampa di lancio, alla ricerca della consacrazione definitiva in maglia bianconera.

Dall’Aston Villa arriva il brasiliano Douglas Luiz mentre dal Nizza Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter. Il primo è un giocatore con caratteristiche più offensive mentre il francese è un profilo più di rottura in mezzo al campo.

Un reparto destinato a cambiare totalmente, con Rabiot che non ha rinnovato, Locatelli e Nicolussi Caviglia in partenza e Fagioli che potrebbe essere spedito al Genoa in prestito.

L’obiettivo principale resta Teun Koopmeiners, con l’Atalanta che ha chiesto 60 milioni per il suo cartellino. I bianconeri sono fiduciosi perché mirano ad avere introiti importanti dalle cessioni, da Kean a Chiesa, oltre all’inserimento di Huijsen come contropartita tecnica.

Dai social una foto che fa sognare i tifosi della Juventus

Un utente di X ha immaginato Antoine Griezmann in maglia bianconera e tutto il popolo juventino è andato in visibilio. Uno scenario di mercato che al momento non ha nessuna attendibilità ma sognare sotto l’ombrellone è lecito per gli appassionati di calcio.

Il francese è ancora un giocatore di caratura internazionale, milita nell’Atletico Madrid che ha messo sul mercato il compagno di reparto Morata, nel mirino del Milan come erede di Giroud.

Cosa hanno appena visto i miei occhi.

Non fatele queste cose, non si scherza coi sentimenti. pic.twitter.com/WemYp0zw0p — Elena ™️ (@villaneveismo_) July 5, 2024

Chiesa sta per lasciare la Juventus, i bianconeri cercano un nuovo attaccante

Attacco della Juventus che avrà bisogno di un nuovo attaccante di livello data la possibile cessione di Federico Chiesa. L’azzurro può partire per 30 milioni dato il contratto in scadenza nel 2025 e non ancora rinnovato, con la Roma avanti sul Napoli per ingaggiarlo.

L’unico certo della permanenza è Dusan Vlahovic, nonostante un Europeo da anonimo con la Serbia. Motta lo stima molto e spera che possa diventare finalmente un bomber da più di 20 reti con il gioco offensivo che proporrà il mister.