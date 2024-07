Mi dispiace mister, non lo possiamo tenere | Ausilio e Baccin comunicano la cessione: addio all’attaccante

I dirigenti nerazzurri hanno comunicato all’allenatore che un suo pupillo non farà parte della rosa durante la prossima stagione.

Porte girevoli in casa Inter. Il club campione d’Italia parte ancora una volta davanti a tutti nelle gerarchie e ai nastri di partenza della prossima Serie A. Una rosa già fortissima e ampiamente competitiva ha visto l’arrivo di Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez.

I primi tre acquisti in vista della prossima stagione, i primi due arrivati a parametro zero mentre il terzo pagato 15.5 milioni di euro al Genoa, vanno a completare tre reparti della rosa che ora sembrano davvero senza alcun difetto, attendendo le prossime mosse di mercato del club.

In questa situazione, però, c’è anche chi ha già salutato la Pinetina e chi lo farà nelle prossime settimane. Audero, Sensi, Cuadrado, Alexis Sanchez e Klaassen, ad esempio, sono già ex calciatori interisti dallo scorso 30 giugno, data in cui è scaduto il loro contratto con il club. L’0landese ed il cileno sono già stati sostituiti da Zielinski e Taremi, mentre Martinez prenderà il posto lasciato libero dal portiere tornato alla Samp.

Nell’Inter che si ritroverà il prossimo 13 luglio per il raduno, però, ci sono anche dei rientri di alcuni calciatori che nella scorsa stagione erano in prestito. Francesco Pio Esposito, Valentin Carboni, Martin Satriano, Agoumé, Vanheusden, Sebastiano Esposito, Oristanio, Zanotti, Radu, Stankovic, Salcedo. Tra giovani di belle speranze e elementi che non rientrano più nei piani del club, sono davvero tanti i giocatori che si presenteranno ad Appiano Gentile al raduno.

Inter, la situazione dei calciatori rientrati dal prestito

Difficile, però, che qualcuno di loro possa restare a Milano e disputare la prossima stagione con la maglia nerazzurra. Oristanio, i due Esposito ed il portiere Stankovic, soprattutto, sono ragazzi su cui l’Inter crede e che non vuole perdere completamente. Cercherà quindi di cederli in prestito o comunque di fissare una recompera per un possibile loro riacquisto in futuro.

Per gli altri, invece, si cercherà di trovare una soluzione che possa dare la possibilità all’Inter di guadagnare qualcosa dalle loro cessioni. Diversa, invece, la situazione legata a Valentin Carboni. Il gioiello classe 2005 sta disputando la Copa America con l’Argentina ed un calciatore dalle prospettive enormi. L’Inter lo valuta almeno 30 milioni di euro e lo cederà solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

Inter, l’Aek Atene sulle tracce di Correa

Altro calciatore, non tra quelli sopracitati, che rientrerà dal prestito è Joaquin Correa. L’attaccante argentino, che l’Inter acquistò tre estati fa per quasi 30 milioni di euro dalla Lazio, è tornato ad essere un calciatore nerazzurro dopo la deludente esperienza in prestito al Marsiglia. Diciannove presenze, tra tutte le competizioni, senza mettere a referto alcun gol o assist.

Il Marsiglia, quindi, che aveva l’obbligo di riscattarlo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions, non ha esercitato l’opzione per il suo acquisto e lo ha rispedito a Milano. Ora, l’Inter cerca una soluzione per l’ex pupillo di Simone Inzaghi. Sulle tracce di Correa c’è l’Aek Atene dell’ex Almeyda. Da capire, ora, come si evolverà la situazione e quali saranno i termini dell’eventuale cessione.