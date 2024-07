Ibra volato in Messico col sombrero: mission impossible per il nuovo attaccante | Non sarà Zirkzee

Negli anni scorsi tutte le big di Serie A lo volevano: ora il Diavolo è pronto a sferrare l’attacco per il colpo dell’estate

Il 6 luglio sarà il giorno di Paulo Fonseca al Milan. Il tecnico è atteso a Milanello in vista del ritiro della squadra fissato per l’8. La sua presentazione ufficiale avverrà alle ore 11 presso Casa Milan, attraverso una conferenza stampa.

Nel pomeriggio, alle 17, Fonseca e il suo team si trasferiranno ufficialmente al Centro Sportivo per dirigere il primo allenamento della nuova stagione. In casa rossonera non c’è tempo da perdere, anzi il club è già al lavoro per mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa completa e di livello.

Per quanto riguarda la difesa, c’è da colmare il vuoto lasciato da Simon Kjaer. La dirigenza starebbe pensando a Strahinja Pavlovic del Salisburgo, serbo classe 2001 in cerca di un trasferimento in Serie A dopo l’eliminazione dall’Euro 2024.

Valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, il difensore è seguito anche dal Napoli, che sta però concentrando le sue attenzioni su Buongiorno.

Alla ricerca del successore

Olivier Giroud ha concluso la sua esperienza con il Milan, salutando i tifosi durante l’ultima partita contro la Salernitana e i compagni dopo la tournée in Australia. Lo scorso aprile, il francese ha firmato con i Los Angeles FC, in MLS, la stessa che ha accolto in passato altri grandi stelle del calcio come Giorgio Chiellini, Gareth Bale e Hugo Lloris.

Il club rossonero è quindi alla ricerca di un successore, il quale dovrà essere necessariamente trovato in questa sessione estiva di mercato. Un profilo che, a prescindere dall’età, possa apportare la giusta esperienza alla squadra.

Il diavolo pesca l’asso nel Feyenoord

Con l’addio di Olivier Giroud, il Milan si sta muovendo attivamente sul mercato estivo per trovare un centravanti all’altezza del club. Il nome che sembra prendere sempre più piede è quello di Santiago Gimenez, asso d’attacco del Feyenoord. Le trattative per Joshua Zirkzee si sono complicate a causa delle richieste elevate del suo agente, rendendo il profilo di Gimenez ancora più interessante per i rossoneri.

Nato in Argentina ma naturalizzato messicano, il classe 2001 è cresciuto nel Cruz Azul, club di Città del Messico, venendo poi prelevato dal Feyenoord nel 2002 per 5 milioni di euro. Negli ultimi due anni si è rivelato un vero mattatore contro Roma e Lazio, incontrate entrambe nelle coppe europee.