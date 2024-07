Tu sei il passato, io il futuro: 10 spanne più forte | Gasperini attacca Mourinho: pronto a smentirlo su tutto

Gasperini attacca Mourinho, il tecnico dell’Atalanta dà fiducia a un giocatore che il portoghese ha messo fuori rosa

L’Atalanta riparte dalla conferma di Gian Piero Gasperini come allenatore anche per la prossima stagione. Dopo il primo trofeo conquistato nel suo fortunato ciclo alla guida dei bergamaschi, l’Europa League, la paura di tutto l’ambiente è che per il mister ci fosse la consapevolezza di avere raggiunto il massimo con il club ma così non è stato.

I Percassi lo hanno convinto a restare, alimentando ulteriori ambizioni di crescita, puntando a compiere un importante percorso nella prossima Champions League e cercando di lottare anche per lo Scudetto, nonostante l’agguerrita concorrenza ai nastri di partenza.

La prima giornata si disputerà nel fine settimana post Ferragosto, con un’annata che si prospetta densa di impegni ravvicinati che implicano la necessità di una rosa larga e valida anche per quanto riguarda le seconde linee per essere competitivi contro ogni avversario.

A prescindere dagli interpreti il gioco di Gasp ormai è consolidato e, nonostante gli arrivi di ogni sessione di mercato, la qualità delle prestazioni non subisce una sterzata, a dimostrazione delle doti di un tecnico molto valido, che ha trovato nella città lombarda la piazza adatta per esprimersi al meglio.

La nuova scommessa di Gasperini è un giocatore scaricato da Mourinho

Dopo aver rilanciato Charles De Ketelaere, arrivato dopo una prima stagione in Italia con il Milan da dimenticare, la nuova scommessa di Gasperini si chiama Nicolò Zaniolo che ha lasciato la Roma durante la gestione di Mourinho, con il portoghese che non lo ha ritenuto funzionale al suo gioco.

Stando alle ultime indiscrezioni è ormai chiusa la trattativa tra la Dea e Galatasaray con il calciatore che tornerà ad essere protagonista in Serie A nella prossima stagione.

Le cifre dell’operazione e l’ultimo periodo di Zaniolo

Accordo trovato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di un numero stabilito di presenze per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.

Zaniolo che sta recuperando da un infortunio che ha privato all’azzurro di fare parte della deludente spedizione della Nazionale italiana agli Europei disputati in Germania. Nicolò tornerà a disposizione anche del commissario tecnico Spalletti che lo ritiene un giocatore molto importante e che potrà solo crescere con gli insegnamenti tattici di Gasperini.