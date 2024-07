Maldini lo voleva al posto di Theo Hernandez | Adesso il colpo è fallito definitivamente: Milan snobbato ancora

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, tra giocatori che sembrano ad un passo nel vestire la maglia rossonera e quelli che ancora rappresentano delle semplici voci, le quali però potrebbero in futuro concretizzarsi. Giocatori in entrata, altri in uscita, in quella che si prevede un’estate infuocata dalle trattative.

Tra le possibili uscite c’è quella di Thiaw, per il quale il Newcastle avrebbe mostrato un forte interesse. Il giovane difensore tedesco, arrivato nel club rossonero dall’estate del 2022, ha avuto una stagione travagliata a causa di un infortunio.

Nonostante ciò, il club inglese è pronto a offrire 40 milioni di euro per acquistarlo, una cifra che potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per il Milan.

Insistenti sono anche le questioni in entrata, con un nome che sembra farsi sempre più vicino.

Milanello apre le porte a Royal

La dirigenza rossonera sarebbe sul punto di chiudere il suo primo acquisto della stagione estiva: Emerson Royal. Il terzino brasiliano, attualmente al Tottenham, ha già concordato i termini personali con il giocatore e sta finalizzando gli ultimi dettagli economici per chiudere l’affare

Per quanto riguarda le cifre, si parla di un costo del cartellino intorno ai 17 milioni di euro. La chiusura della trattativa potrebbe essere annunciata a breve.

E alla fine arriva il Bologna

Il Bologna ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000, precedentemente legato al Betis Siviglia. Il giocatore, che era stato fortemente accostato al Milan, ha firmato con il club emiliano dopo la scadenza del suo contratto con la squadra spagnola.

Miranda è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale e un post social nei cui commenti i tifosi si sono scatenati dandogli il benvenuto con la maglia rossoblù.