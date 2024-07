“Abbiamo speso 800.000€: il nostro mercato è finito” | Marotta lo chiude prima di iniziare: ecco chi ha comprato

Era questo il colpo a centrocampo che i tifosi nerazzurri stavano aspettando? Le aspettative sono altissime, ma chissà se le soddisferà

Il mercato estivo si accende con Inter e Fiorentina che si contendono Albert Gudmundsson, rivelazione del Genoa con 14 reti in 35 presenze.

La società viola non ha alcuna intenzione di perdere la sfida: Commisso ha già presentato un’offerta di 20 milioni di euro, ritenuta insufficiente dal club ligure, che ne chiede almeno 30. I dirigenti fiorentini sono ora di fronte a una difficile decisione: aumentare l’offerta o ritirarsi dalla trattativa.

Anche l’Inter è fortemente interessata a Gudmundsson, vedendolo come l’elemento ideale per completare un attacco che vede già Lautaro Martinez, Thuram e il nuovo acquisto Taremi.

Ma prima di acquistare i nerazzurri devono liberare qualche tassello che non rientra più nel progetto di Simone Inzaghi: si tratta di Arnautovic e Correa, i quali sarebbero già con le valigie in mano sua per questioni economiche che di spazio nella rosa.

Le situazioni Arnautovic e Correa

Arnautovic, con un ingaggio di 3,7 milioni netti a stagione, ha ricevuto offerte dalla Turchia e l’interesse della Fiorentina sstessa, ma le trattative non sono decollate. L’Inter spera di cedere il giocatore per alleggerire il bilancio, ma il suo rifiuto a lasciare complica la situazione.

Correa, reduce da un prestito al Marsiglia che non si è concretizzato in un acquisto, è corteggiato dal River Plate, che lo vorrebbe solo se libero da vincoli contrattuali. Anche l’Aek Atene ha mostrato interesse, ma l’argentino deve ancora decidere se accettare questa destinazione.

Colpo dalla Slovenia

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Luka Topalovic, giovane talento del Domzale, attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale del club. “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Topalović dal NK Domžale: il centrocampista classe 2006 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo”.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista classe 2006, ha pubblicato la foto nella sala dei trofei della sede nerazzurra, commentando: “Felicissimo di aver firmato per questo grande club”. Il cartellino del giocatore è costato circa 800.000 euro.