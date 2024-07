De Zerbi ‘ammazza’ il mercato della Juventus: colpa sua se il top player non arriva | Si è opposto con ogni forza

De Zerbi contro la Juventus, ha soffiato ai bianconeri un obiettivo di mercato, può firmare per il Marsiglia nelle prossime ore

Era stato accostato alla panchina del Milan e del Bayern Monaco e invece ha scelto a sorpresa quella del Marsiglia. Roberto De Zerbi lascia la Premier League e il Brighton per tentare di migliorare il rendimento del club francese, eliminato in semifinale di Europa League dall’Atalanta. L’obiettivo è quello di contrastare lo strapotere del PSG in Ligue 1 e per farlo ha chiesto diversi rinforzi alla dirigenza.

Piace molto il giovane Valentin Carboni, rientrato all’Inter dopo il prestito al Monza in cui ha fatto intravedere un talento fuori dalla norma. L’argentino, impegnato in Coppa America, ha molti estimatori.

Beppe Marotta sarebbe però intenzionato a trattenerlo, con Inzaghi che lo utilizzerebbe come quarto attaccante nel reparto offensivo, certo di poterli concedere il giusto spazio dato il calendario fitto che attende i nerazzurri.

Per questo motivo il Marsiglia sta andando forte su un altro trequartista che è nel mirino anche della Lazio e della Juventus e su cui si sta per aprire un’asta, motivata dalla sua giovane età e da numeri da top player.

La Juventus resta al palo, il top player è vicino a firmare per il Marsiglia di De Zerbi

Il giocatore in questione è Mason Greenwood, 22 enne che si è rilanciato in Liga con il Getafe, raggiungendo la doppia cifra, valutato dal Manchester United oltre 30 milioni ma con i Red Devils bisognosi di fare cassa in fretta per il fair play finanziario.

Il Marsiglia vuole approfittare di questa necessità del club inglese per chiudere la trattativa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bruciando così la concorrenza della Juventus che perderebbe così l’occasione di ingaggiare un giocatore che ha messo nel mirino.

Il punto sul mercato della Juventus, la mediana è rinforzata con due innesti di grande livello

Juventus che dal canto suo ha rinforzato il centrocampo con due profili di grande prospettiva come Thuram, proveniente dal Nizza, e Douglas Luiz, acquistato dall’Aston Villa. Operazioni che hanno avuto un costo complessivo di 50 milioni.

E non finisce qua. La pista che porta a Koopmeiners non si è raffreddata nonostante la valutazione di 60 milioni da parte dell’Atalanta. I bianconeri hanno dalla loro la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione, tra cui Huijsen, profilo molto gradito a Gasperini.