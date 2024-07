Conte ne ha fatto fuori un altro | Contratto nel tritarifiuti: il Campione d’Italia 2023 ha lasciato la città

Il Napoli riparte dal tecnico leccese che ha le idee chiare in vista della prossima stagione. Addio ad un Campione d’Italia.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli è già cominciata. Ufficialmente in realtà partirà nei prossimi giorni, quando gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per il raduno propedeutico in vista del ritiro precampionato, ma le sue prime parole da tecnico partenopeo sono già arrivate e sono state chiarissime.

“Decido io chi parte e chi rimane”. Tra le tante dichiarazioni rilasciate da Conte durante l’evento/conferenza che qualche giorno fa era stato preparato dal Presidente De Laurentiis per annunciare il tecnico leccese in grande stile, sicuramente queste hanno avuto un sapore particolare e rendono bene l’idea di quanto ora a Napoli c’è chi comanda.

Antonio Conte è sempre stato qualcosa in più di un allenatore, è sempre stato un manager, un coach all’inglese a tutto tondo che ha poteri decisionali importanti, sia per quanto riguarda la costruzione della rosa che per quel che riguarda le scelte di mercato. La cosa certa è che a Napoli durante questa caldissima estate cambieranno parecchie cose rispetto al recente passato.

Oltre ai metodi di allenamento, al modulo, all’impostazione tattica e alla mentalità che verrà data ai calciatori, infatti, una mano pesante verrà messa anche sulla rosa che ha chiuso lo scorso campionato. Tra i tanti nuovi arrivi e gli elementi che non fanno più parte del progetto ci si aspetta, infatti, una vera e propria rifondazione.

Napoli, ecco i primi epurati di Conte

Hanno già salutato Napoli lo scorso 30 giugno, intanto, sei calciatori. Si tratta di Gollini, Traorè e Dendoncker che non sono stati riscattati dal club perché non ritenuti idonei al nuovo progetto, ma anche del terzo portiere Idasiak, di Piotr Zielinski e di Diego Demme che hanno salutato alla scadenza naturale del loro contratto.

Non è finita qui, però. Ci sono altri elementi della rosa, come Mario Rui, Natan, Juan Jesus, ad esempio, che difficilmente verrano considerati adatti al calcio di Antonio Conte e che quindi il ds. Giovanni Manna cercherà di piazzare nel corso delle prossime settimane. Di certo si capirà qualcosa in più dopo l’inizio del ritiro e quando il tecnico leccese avrà in mano tutta la rosa a disposizione.

Ex Napoli, Demme all’Herta Berlino

Tra quelli che hanno già salutato il Napoli lo scorso 30 giugno, intanto, c’è, come detto, Diego Demme che era stato acquistato durante la gestione Gattuso, ma che poi ha giocato pochissimo sia con Luciano Spalletti che nell’ultima stagione con i tre allenatori che si sono alternati.

Nonostante sia stato poco più che una comparsa nel corso della stagione 2022/2023, anche Diego Demme può vantarsi del titolo di Campione d’Italia con la maglia azzurra. Nelle ultime ore, intanto, è arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Hertha Berlino, formazione tedesca che milita in Bundesliga 2, che lo ha voluto fortemente.