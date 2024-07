Varane, altro che Como: arriva in Serie A, ma per giocare con la big in Champions | Destinazione scelta

Il centrale francese, dopo l’esperienza al Manchester United, arriva nel nostro campionato, ma in un club a sorpresa.

Uno dei nomi più chiacchierati dell’estate 2024 è sicuramente quello di Rafael Varane. Nella prima grande competizione per Nazionali che la Francia sta disputando senza di lui, dopo che l’ex centrale del Real Madrid ha vinto da titolare un Mondiale nel 2018 ed è diventato vicecampione nel 2022 in Qatar, il suo nome è diventato di stretta attualità in ottica calciomercato.

Nell’estate del 2021, dopo aver disputato dieci stagioni con il Real Madrid e aver vinto, tra le altre cose, ben quattro Champions League, il centrale transalpino si trasferisce al Manchester United per 50 milioni di euro. Una cifra importante che però non porterà mai i dividendi aspettati in casa Red Devils.

Come spesso accade ed è accaduto negli ultimi anni in casa Manchester, infatti, il suo rendimento allo United non è dei migliori e, complici anche diversi infortuni e noie muscolari, il difensore francese non riuscirà mai a replicare in Inghilterra quanto fatto vedere in Spagna e con la maglia della propria Nazionale.

Alla fine dell’ultima stagione, infatti, arriva l’addio di Varane che si separa dal Manchester United alla scadenza naturale del proprio contratto con il club. Ad appena 31 anni compiuti ad aprile, però, il centrale francese non si sente ancora un ex e potrebbe rappresentare una scommessa interessante per chi dovesse puntare su di lui.

Mercato, il Como insiste per Varane

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un suo possibile approdo al Como. La società lombarda, da poco promossa in Serie A, ma con ambizioni importantissime in vista delle prossime stagioni, sta provando a convincere l’ex Campione del Mondo ad accettare la proposta per diventare leader e centrale nel progetto del club di Cesc Fabregas.

Nei giorni scorsi Varane è anche arrivato in visita in Italia per incontrare la dirigenza comasca. Un incontro proficuo in cui gli è stato spiegato ed illustrato il progetto, ma che per ora non ha portato al lieto fine. Il francese valuterà l’offerta, ma nel frattempo continuerà a guardarsi attorno prima di prendere una decisione definitiva.

Mercato, per Varane opzione Milan

Su di lui, però, pare esserci anche il Milan. La squadra rossonera è alla ricerca di un centrale difensivo e potrebbe puntare sull’esperto Varane anche per aumentare l’esperienza ed il carisma di uno spogliatoio dall’età media molto bassa e che nella prossima stagione non potrà contare nemmeno sugli ultimi leader rimasti: Simon Kjaer e Olivier Giroud.

Il francese sarebbe un colpo importante che potrebbe anche spegnere i malcontenti dei tifosi rossoneri, per nulla contenti dell’attuale mercato del proprio club che non ha ancora portato alcun nuovo acquisto. La mossa Varane andrebbe ad aumentare la colonia transalpina a Milanello, a spegnere almeno temporaneamente i malcontenti dei tifosi e ad aumentare il tasso tecnico della difesa milanista.