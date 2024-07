Lotito chiama Jorginho: “ci fai un favore?” | Pronto l’affare dell’anno in Serie A: colpo in stile Felipe Anderson

Il Presidente biancoceleste ha chiesto all’ex Napoli di sponsorizzare il nostro campionato e la Lazio per un obiettivo di mercato.

Negli Europei in corso di svolgimento in Germania, purtroppo, come è ormai noto e risaputo, una delle più grandi, forse la più grande, delusione per quanto fatto vedere in campo, è stata sicuramente l’Italia di Luciano Spalletti che non ha mai convinto ed è stata dominata e sconfitta dalla Svizzera agli ottavi di finale.

Tanti i calciatori che hanno deluso e non hanno rispettato le attese. A parte il portiere Gianluigi Donnarumma, il difensore del Bologna, Riccardo Calafiori e, soltanto in parte, l’interista Alessandro Bastoni, infatti, voto parecchio negativo per tutti gli altri che non hanno mai dato l’impressione di poter far svoltare l’Europeo della nostra Nazionale.

Tra quelli maggiormente criticati c’è sicuramente l’italo-brasiliano Jorginho. Il centrocampista dell’Arsenal, dopo essere stato decisivo ed uno dei migliori nell’Europeo vinto tre estati fa dall’Italia, infatti, era già nel mirino di tifosi e critica per i due rigori sbagliati contro la Svizzera nelle precedenti qualificazioni mondiali che hanno costretto la Nazionale agli spareggi e poi a non qualificarsi per Qatar 2022.

Quello che doveva essere l’Europeo della rinascita, almeno con la maglia azzurra, per lui, è stato un vero e proprio incubo. Complice la sofferenza del nostro centrocampo contro quasi tutti quelli degli avversari, infatti, Jorginho ha giocato molto male contro Spagna e Croazia e, quasi a furor di popolo, è stato lasciato fuori da Spalletti nel match contro la Svizzera.

Jorginho resta centrale nel progetto Arsenal

Le cose non sono migliorate, quindi, nonostante la sua esclusione, ma comunque per Jorginho l’esperienza con la maglia azzurra dovrebbe essere terminata qui. Il rapporto tra le parti ormai sembra rotto e le fratture non possono essere sanate. Ciò nonostante l’ex Napoli continua ad essere titolare ed importante in Premier League.

Tra Chelsea e Arsenal, infatti, l’italo-brasiliano ha continuato ad offrire prestazioni confortanti, ma soprattutto ad essere riconosciuto come fondamentale nel gioco dei suoi allenatori, con Arteta, tecnico dei Gunners, che lo ritiene quasi imprescindibile e comunque decisivo nel suo scacchiere tattico.

Mercato, Lazio su Nuno Tavares

Nel frattempo, proprio all’Arsenal, dopo il prestito al Nottingham Forrest, tornerà il portoghese Nuno Tavares. L’esterno sinistro, classe 2000 ha deluso un po’ le aspettative dopo un inizio di carriera scintillante che lo aveva portato anche a piacere al club londinese. C’è qualcuno che però crede ancora in lui.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, infatti, lo vorrebbe per regalare un terzino sinistro di spinta al suo nuovo allenatore, Marco Baroni. Il Patron laziale conta sull’aiuto di Jorginho che, durante il ritiro dell’Arsenal, potrebbe sponsorizzare verso il suo compagno di squadra la Lazio ed il campionato italiano e metterci la parola decisiva per un suo prestito in biancoceleste.