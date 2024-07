L’ex bianconero torna in… bianconero: la Juve ha chiamato ancora | Giuntoli ha mandato un altro bonifico

Il mercato della Vecchia Signora è in grande fermento e a Torino si è determinati nel costruire una grandissima squadra.

La sessione di mercato estivo sta diventando sempre più infuocata e vede la Juventus grande protagonista di questi primi giorni ufficiali di trattative. Cristiano Giuntoli ha un solo obiettivo in testa: costruire una grande squadra e ridurre quanto più possibile il gap con l’Inter Campione d’Italia per potersi giocare, quasi alla pari, il prossimo campionato.

C’era un reparto che aveva bisogno di un netto miglioramento tecnico: il centrocampo. La Juventus è stata in grado di chiudere immediatamente per il brasiliano Douglas Luiz e poi non si è fatta sfuggire l’opportunità di arricchire ulteriormente la mediana di muscoli, grinta e corsa, acquistando anche Kephren Thuram.

Il sogno resta sempre Teun Koopmeiners, attuale centrocampista dell’Atalanta, ma tutto dipenderà dal futuro di Rabiot. Se il francese non dovesse rinnovare con la Juventus, Giuntoli si fionderebbe sull’olandese. La cifra richiesta dall’Atalanta è molto alta, ma a Torino sono convinti che l’operazione possa andare a buon fine.

A quel punto, con Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, la Juventus avrebbe un centrocampo da urlo, considerando anche Fagioli e Locatelli come prime alternative, ed in grado di assicurare ed abbinare quantità, qualità, corsa, muscoli, geometrie ed inserimenti in zona offensiva.

Mercato Juve, Sancho scelto come sostituto di Chiesa

Resta da capire il futuro dell’attacco. Federico Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta e potrebbe essere ceduto. La Juve continua a fare pressioni sul Manchester United per l’acquisto di Jadon Sancho che prenderebbe il posto dell’ala italiana, ma la richiesta degli inglesi non scende sotto i 50 milioni di euro e questo spaventa un po’ gli emissari di mercato bianconero.

Per ciò che riguarda la difesa, dopo l’acquisto di Di Gregorio che prenderà il posto del partente Szczesny, sembrano ormai sfumati definitivamente gli obiettivi Calafiori e Di Lorenzo. Il secondo resterà al Napoli, mentre il primo è vicinissimo all’Arsenal che sborserà al Bologna una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Kiwior, dal bianconero spezzino a quello juventino

L’arrivo di Calafiori, però, libererebbe Jakub Kiwior da tempo nel mirino di alcune squadre italiane. In passato sono state Milan e Napoli ad interessarsi al difensore polacco, in grado di giocare sia da terzino che da centrale in difesa. Ora, sfumato Calafiori, è un profilo che piace sempre più a Giuntoli per la sua Juventus.

Kiwior è già stato allenato da Thiago Motta allo Spezia e fu proprio con l’allenatore italo-brasiliano che fece vedere le cose migliori. L’Arsenal chiede 15 milioni di euro per la sua cessione, la Juventus potrebbe anche spingere per un prestito con diritto di riscatto. Il polacco, però, resta l’idea numero uno per la retroguardia juventina dopo l’addio a Calafiori.