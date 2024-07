Marotta, UFFICIALE: fissato l’appuntamento col Chelsea | Affare da 35 milioni per l’esterno più forte di tutti

L’Inter incontrerà i vertici del Chelsea per il trasferimento di un promettente esterno, è lui il nuovo obiettivo dei nerazzurri

L’Inter campione d’Italia si ritroverà sabato 13 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della stagione 2024-2025. La squadra di Simone Inzaghi inizierà dunque la fase di avvicinamento al campionato in una estate che vedrà in programma quattro appuntamenti amichevoli. Un mese di preparazione per arrivare pronti al debutto in campionato previsto per il weekend post Ferragosto subito con una trasferta delicata come quella a Marassi contro il tenace Genoa del confermato Alberto Gilardino.

I nuovi arrivi Piotr Zielinski, Taremi e Martinez saranno subito a disposizione del mister, fatto che agevolerà il loro inserimento all’interno dello spogliatoio e l’assimilazione degli schemi e dei diktat tattici di Inzaghi.

La prima amichevole sarà sabato 27 luglio allo stadio di Cesena contro gli spagnoli del Las Palmas. Poi i nerazzurri affronteranno il nuovo Pisa del fratello di Inzaghi, Pippo, che riparte dalla guida dell’ambizioso club toscano.

Le avversarie successive saranno la squadra saudita dell’Al-Ittihad e il Chelsea dell’azzurro Enzo Maresca, scelto per il post Pochettino dopo aver riportato in Premier League il Leicester.

Dal Chelsea un possibile rinforzo per l’Inter, Marotta ha già il piano

Proprio in occasione del match che vedrà l’Inter di fronte ai Blues, Marotta fisserà un appuntamento con i vertici del club londinese per capire la disponibilità della cessione di Malo Gusto, terzino destro dotato di una buona tecnica e molto veloce sulla fascia.

Potrebbe essere lui il sostituto di Buchanan, infortunatosi nelle ultime ore e costretto ad almeno quattro mesi di stop. L’esterno francese, 21enne, è arrivato in Premier dopo aver brillato in Ligue 1 con la maglia del Lione ed è valutato 35 milioni ma potrebbe esserci un’apertura nei confronti di un prestito con obbligo o diritto di riscatto o l’inserimento eventuale di qualche contropartita tecnica che possa diminuire il costo dell’operazione.

Il punto sugli uomini di fascia dell’Inter, perché Malo Gusto è un giocatore ideale per Inzaghi

Manca nell’organico dell’Inter un esterno con le sue caratteristiche dato che i titolari, nel centrocampo a cinque, cioè Dimarco e Darmian, hanno una propensione più difensiva, nascendo come terzini.

Dovrebbe invece essere ceduto Dumfries e proprio in Premier League, con il Manchester United al momento favorito per assicurarsi le prestazioni dell’olandese che potrebbe partire per meno di 30 milioni. Intanto è ufficiale l’amichevole proprio contro i londinesi ad agosto.