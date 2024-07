Svolta tra i ‘Thuram’: i figli in Serie A non saranno 2 ma 3 | Ecco chi è il terzo (lo vedete in questa foto)

Il grande campione francese, Lilian, durante la prossima stagione vedrà un altro suo figlio giocare nella nostra Serie A. Ma non solo…

Lilian Thuram è stato ed è ricordato sicuramente come uno dei più forti difensori della storia del calcio. Centrale difensivo o terzino destro in una difesa a quattro, uno dei tre dietro in una retroguardia a tre: per lui non faceva differenza ed il suo rendimento restava incredibile e non veniva minimamente scalfito.

Tutti lo ricordiamo, almeno chi ha avuto il piacere di vederlo giocare tra la fine degli anni ’90 e la prima metà del nuovo Millennio, con le maglie di Parma e Juventus in Italia, ma anche con quella storica della Nazionale francese con cui è riuscito a conquistare una Coppa del Mondo nel 1998 ed un Europeo nel 2000, grazie anche ad una sua incredibile doppietta nella semifinale del Mondiale casalingo giocata e vinta contro la Croazia.

Tantissime le vittorie ovviamente anche in Italia con le maglie di Parma e Juventus. Con gli emiliani formava, con Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon, una difesa fortissima capace di conquistare Coppa Uefa, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre che diverse qualificazioni in Champions League. Con la Juventus, invece, ha vinto ben quattro Scudetti, anche se due sono stati revocati causa Calciopoli.

Ora, Lilian è un ambasciatore del calcio in tutto il Mondo soprattutto per quel che riguarda l’insegnamento dei valori umani e pedagogici contro ogni forma di razzismo. La passione per il calcio è rimasta intatta e uno dei suoi hobby preferiti è quello di seguire la carriera dei suoi due figli che ne hanno seguito le orme e sono diventati calciatori professionisti.

Marcus e Kephren Thuram avversari in Serie A

A differenza di Lilian, però, Marcus e Kephren hanno scelto altri ruoli. Il primo fa l’attaccante, mentre il secondo è un centrocampista. Dalla prossima stagione i suoi due ragazzi saranno avversari in campo e giocheranno per due squadre rivali. Uno, come già avvenuto nell’ultima stagione, continuerà a cercare di fare più gol possibili con la maglia dell’Inter, mentre l’altro è stato appena acquistato dalla Juventus.

Kephren, quindi, il più piccolo dei due, vestirà una delle maglie tanto amate e sudate dal papà. Sarà sicuramente molto suggestivo ed interessante per papà Lilian seguire i due figli tra Serie A e Champions League, sfidarsi in due squadre rivali, sperando di ritrovarli un giorno insieme con la maglia della Nazionale francese che, per ora, è stata ed è indossata soltanto da Marcus.

In questa foto del 2005 troviamo ben tre giocatori della Serie A 2024-2025: Marcus #Thuram (Inter), Khéphren Thuram (Juventus) e Samuele Birindelli (Monza), mano nella mano con il babbo Alessandro. pic.twitter.com/wT1LRajvSS — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 4, 2024

Tra i Thuram, c’è anche Samuele Birindelli

C’è una foto che sta facendo il giro del web in queste ore ed in questi giorni in cui si vedono proprio Marcus, un po’ più grandicello, ed un piccolissimo Kephren insieme a papà Lilian a festeggiare lo Scudetto della Juventus datato 2005. Scudetto, come detto, poi revocato a causa dell’inchiesta relativa a Calciopoli. Nella foto, pubblicata dal giornalista ed esperto di numeri e statistiche, Giuseppe Pastore, si vede anche un altro attuale calciatore della nostra Serie A.

Si tratta di Samuele Birindelli, esterno di centrocampo che milita attualmente nel Monza, e figlio di Alessandro, ex terzino della Juventus che faceva parte di quella fortissima Juventus, allenata da Fabio Capello nella stagione 2004/2005. I due, nella foto pubblicata su X, sono mano nella mano ed entrano nel frame in cui sono ripresi papà Lilian e figli.