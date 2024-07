Conte, colpo alla Asamoah: una vecchia gloria per completare la rosa | Ma i tifosi insorgono: “è juventino”

Il Napoli chiude un altro colpo in vista della prossima stagione. Acquisto non accolto benissimo, però, dai tifosi.

Antonio Conte è sicuramente uno degli allenatori migliori al Mondo e lo è stato negli ultimi quindici anni. Uno dei suoi punti di forza assoluti è quello di riuscire a dare un’identità ben precisa alla squadra e trarre il meglio di quasi tutti i calciatori che ha a disposizione.

Con Conte non esistono personalismi e protagonismi assoluti, ma tutti devono remare nella stessa direzione per portare la barca a riva ed ottenere il risultato comune. Nel corso degli anni, soprattutto nelle sue avventure con Juventus, Inter, Chelsea e Nazionale italiana, è riuscito ad ottenere risultati insperati e poco prevedibili, prendendo sempre squadre in crisi o che non vincevano da tanto tempo.

Il tecnico leccese ha la capacità di entrare in un legame di strettissima empatia con i suoi calciatori che per lui, spesso e volentieri, almeno nei primi tempi, si getterebbero anche nel fuoco. Per fare questo e mantenere un alto grado di fiducia e attenzione all’interno di un gruppo, Conte ha sempre avuto bisogno di alcuni suoi ‘fedelissimi’ che spesso lo hanno seguito nelle sue avventure oppure hanno dato il meglio grazie al suo lavoro e i suoi consigli.

Possono essere esempi lampanti di questo sicuramente i vari Giaccherini, con lui alla Juventus e con la Nazionale; Asamoah, che Conte ha avuto alla Juve e si è poi portato anche all’Inter, ma anche e soprattutto Romelu Lukaku. Il belga ha vissuto delle stagioni incredibili, forse le migliori della sua carriera, con l’attuale allenatore del Napoli.

Napoli, Lukaku arriva se parte Osimhen

Non è un caso, infatti, che l’attaccante ormai ex Roma resta il primo nome per la prima linea del Napoli in vista della prossima stagione. La questione ovviamente resta legata alla probabile cessione di Victor Osimhen che continua a dipendere dall’interesse concreto, o meno, di un paio di top club europei.

Ad ogni modo Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sembrano avere le idee chiare e si fionderanno su Lukaku non appena ci sarà l’uscita di Osimhen. Per quanto riguarda la difesa, invece, è già stato perfezionato l’acquisto di Rafa Marin, in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, e si attendono novità sul fronte Buongiorno.

Mercato, Spinazzola è un giocatore del Napoli

Nelle ultime ore il Napoli ha praticamente chiuso anche l’arrivo di Leonardo Spinazzola che dal 30 giugno scorso non è più un calciatore della Roma. L’esterno sinistro ha firmato fino al 2026 e percepirà 3 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus legati ad obiettivi di squadra, personali, ma soprattutto minutaggio.

Il limite del 31enne ex Juve, infatti, negli ultimi anni, è stato quello legato alla sua condizione fisica e ai troppi guai muscolari che ne hanno condizionato la continuità di prestazioni. Proprio per questo i tifosi del Napoli non sembrano essere molto convinti circa l’arrivo di Spinazzola, anche per il suo passato in due squadre rivali come Roma e Juventus.