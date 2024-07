Milan, depositato il contratto: altro che Zirkzee, lo prendono dalla Serie C italiana | Ecco il nuovo Di Livio

Nuovo rinforzo per il Milan, è un giovane di grande prospettiva per la mediana, ricorda Di Livio, Zirkzee è un colpo ancora lontano

Da circa un mese l’obiettivo primario della campagna acquisti del Milan è l’olandese Joshua Zirkzee. L’accordo sembrava vicino data la disponibilità di Gerry Cardinale di pagare i 40 milioni della clausola rescissoria ma le complicazioni sono emerse quando si è trattato di concordare il costo delle commissioni dell’entourage del fuoriclasse degli Orange, ritenute troppo alte.

E così la pista si è raffreddata e la dirigenza rossonera si sta guardando intorno, alla ricerca di operazioni più convenienti dal punto di vista tattico ma non solo.

Infatti Zirkzee ha caratteristiche tecniche e fisiche molto diverse da Giroud e il Milan in realtà è alla ricerca di una punta d’area di rigore che possa fare anche reparto da solo ed essere letale sotto porta.

Per questo motivo un centravanti come Romelu Lukaku è ritenuto ideale per poter sfruttare i cross di Rafa Leao e Pulisic ed è adesso il nome più caldo per rinforzare il reparto offensivo del Milan, chiamato a colmare il gap con l’Inter con Paulo Fonseca in panchina al posto di Pioli che ripartirà dall’Arabia Saudita.

Nuovo acquisto vicino alla firma per il Milan, gioca in Lega Pro

Anche la nuova Under 23, fortemente voluta dalla dirigenza del Milan, è al lavoro per allestire la rosa che prenderà parte al girone B di Lega Pro e che sarà allenata da Daniele Bonera.

Tante le trattative aperte sul mercato pure per questa compagine e con una in particolare vicina alla definizione. Infatti, dalla Giana Erminio è in arrivo Gabriele Minotti, difensore centrale classe 2003 protagonista di due gol nelle 37 presenze che ha raccolto nell’ultima stagione con il club lombardo.

Simic e Camarda saranno aggregati all’Under 23, Bonera è in ottime mani

I baluardi dovrebbe essere due giovani prospetti che hanno già debuttato in quest’annata appena trascorsa in Serie A come il centrale Simic e il centravanti Camarda, trascinatore a suon di goal sia della Primavera che dell’Italia under 17 che ha vinto gli Europei.

Il bomber ha firmato il primo contratto da professionista lo scorso mese e il Milan ha intenzione di puntare molto su di lui, preservandone la prematura crescita ed esplosione con un periodo di ambientamento in Lega Pro.