UFFICIALE: c’è stato un ripensamento repentino | Addio al pupillo di Giuntoli, sembrava fatto ma è saltato tutto

Sembra essere definitivamente saltato un affare che fino a qualche giorno fa poteva dirsi quasi concluso. Niente Juve per il calciatore.

Da qualche giorno, esattamente lunedì 1 luglio scorso, si è aperto ufficialmente il calciomercato in Italia ed è possibile ufficializzare i primi colpi di questa estate che si prospetta caldissima e lunghissima, soprattutto in ottica trattative in entrata e uscita. La Juventus è stata, fin qui, sicuramente una delle protagoniste principali.

Cristiano Giuntoli, Football Director del club, ma soprattutto plenipotenziario per quel che riguarda il calciomercato, dopo un anno a pensare soprattutto a conti economici, situazione finanziaria, cessioni e alleggerimento del monte ingaggi, può finalmente cimentarsi in quello in cui è più bravo: le trattative in entrata e l’acquisto di profili giusti per il club per cui lavora.

Il primo acquisto ufficiale della Juventus è stato di quelli importanti. Douglas Luiz, infatti, è ufficialmente un nuovo calciatore dei bianconeri. Il centrocampista brasiliano, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Copa America, infatti, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore juventino. All’Aston Villa, ormai suo ex club di appartenenza, sono andati Iling Junior, Barrenechea e una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro.

Oltre al colpo Douglas Luiz, però, Giuntoli ha praticamente chiuso anche gli acquisti del portiere Michele Di Gregorio e del centrocampista Kephren Thuram, altro rinforzo importantissimo che aumenterà la cifra tecnica della mediana bianconera e renderà la squadra maggiormente competitiva rispetto alle ultime stagioni.

Juve, sfumano Calafiori e Di Lorenzo

Sistemate, almeno per il momento, porta e centrocampo, Giuntoli è riuscito anche a mettere a segno un colpo in uscita, riuscendo a cedere per quasi 20 milioni di euro alla Fiorentina, Moise Kean, attaccante da zero gol e zero assist stagionali durante l’ultima stagione. Il prossimo obiettivo, in tal senso, sarà quello di cedere anche il portiere polacco Szczesny.

Da capire ancora il futuro di Adrien Rabiot di cui se ne riparlerà dopo il Mondiale. Se il francese non dovesse rinnovare con la Juventus, il grande sogno dei bianconeri resta quello che porta a Teun Koopmeiners che andrebbe a rendere davvero fortissimo il centrocampo della Vecchia Signora. Niente da fare, invece, per quelli che erano stati individuati i due obiettivi per rinforzare la difesa: Calafiori e Di Lorenzo.

Mercato, niente Juve. Di Lorenzo resta a Napoli

Il primo non verrà ceduto in Italia dal Bologna e dovrebbe finire all’Arsenal che è disposto a tutto pur di portarlo a Londra. Il secondo, invece, dovrebbe alla fine restare a Napoli. Giuntoli aveva già trovato una sorta di accordo verbale con il suo ex Capitano ai tempi in cui era ds del club partenopeo, ma il club, e soprattutto Antonio Conte, hanno dichiarato incedibile il loro terzino destro.

In un primo momento il calciatore azzurro, attraverso le parole del suo procuratore, aveva fatto capire le sue intenzioni di lasciare il Napoli ed aveva accettato la proposta della Juventus. Ora, però, sembra esserci stato un riavvicinamento delle parti con Di Lorenzo che avrebbe chiamato De Laurentiis per fissare un appuntamento e trovare un punto d’incontro con l’obiettivo di proseguire insieme.