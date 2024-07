“Non possiamo depositare il contratto: 5 milioni sono troppi” | Fonseca deluso, Ibra glielo ha appena comunicato

Sta per sfumare un colpo di mercato per il Milan, ci sono 5 milioni di distanza tra l’offerta e la richiesta del club avversario

Il Milan continua a guardare alla Premier League per rinforzare la propria rosa. La scorsa estate sono approdati dal Chelsea l’esterno d’attacco Pulisic e il centrocampista Loftus-Cheek che hanno dato un enorme contributo alla fase offensiva del loro nuovo club.

Proprio dai Blues potrebbe essere ingaggiato Lukaku, considerato un esubero, ma non solo lui. Infatti il tavolo è aperto anche per due altri giocatori che Enzo Maresca non ritiene al centro del progetto. Il primo è il difensore Trevoh Chalobah e il secondo il mediano Carney Chukwuemeka, classe 2003 anglo-nigeriano già trattato dal Milan prima che i Blues lo acquistassero per 18 milioni nel 2022 dall’Aston Villa.

Il Milan vorrebbe stipulare un accordo per avere in un unico pacchetto un rinforzo per reparto, dilazionando il pagamento o tramite un prestito con obbligo di riscatto o con una rateizzazione del costo dei cartellini, al momento non compatibili con le spese previste.

Da sciogliere anche il nodo dell’ingaggio di Lukaku che guadagna 7.5 milioni netti, cifre che in casa Milan sono retribuite solo a Leao. Ibrahimovic è fiducioso che si possa trovare una quadra che converrebbe ad entrambe le squadre, sfruttando anche l’ottimo rapporto dimostrato anche la scorsa estate.

Si complica l’acquisto del terzino che Fonseca chiede a gran voce

Piace anche un giocatore del Tottenham. Per le fasce piace il terzino Emerson Royal. I contatti con gli Spurs si sono intensificati nelle ultime ore per convincere il club londinese a lasciar partire il brasiliano, classe 1999, che ha già dato l’okay per trasferirsi in maglia rossonera.

Trattativa che si complica dato che il Milan ha fatto sapere di non voler spendere più di 20 milioni mentre il Tottenham ne chiede 25, una distanza tra la domanda e l’offerta che pare complicato accorciare per trovare l’accordo definitivo.

Il Milan che rischia di perdere due validi terzini

Milan che dovrebbe lasciar partire Alessandro Florenzi, sulle cui tracce è interessata la Juventus. La buona stagione disputata dal terzino azzurro non basta per la riconferma, con Fonseca che gradisce giocatori di maggiore spinta.

Da definire invece la posizione che riguarda Theo Hernandez, con il Bayern Monaco che ha fatto sapere di essere disposto a investire 40 milioni per assicurarsi le prestazioni del forte difensore francese.