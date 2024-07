Ibrahimovic, MAKUMBA sul mercato: venduto e incassato per un giocatore…non del Milan | Bonifico in arrivo

Ibrahimovic è riuscito a guadagnare su un giocatore che non è più di proprietà del Milan, ecco come ha fatto l’ex bomber svedese

Il mercato del Milan è ancora in una fase di studio. Le rivali hanno già chiuso i primi colpi in entrata mentre i rossoneri stanno attendendo di capire le condizioni migliori per ingaggiare giocatori che possano aumentare il tasso tecnico della squadra che sarà guidata dal portoghese Paulo Fonseca. Un nuovo ciclo che partirà dai giovani e che punta allo Scudetto.

Le priorità di Monchada sono rappresentate da un nuovo centravanti al posto di Giroud. Dopo aver sondato la pista Zirkzee, il Milan è stato costretto a valutare altri profili e al momento i favoriti sono Romelu Lukaku e Alvaro Morata.

Il primo ha le caratteristiche fisiche ideali per essere il successore del francese ed è in cerca di una nuova squadra dato che non troverà spazio nel nuovo Chelsea guidato dall’italiano Enzo Maresca.

Il secondo è in rottura con l’Atletico Madrid e vorrebbe tornare in Italia dopo aver fatto bene nelle due parentesi alla Juventus. Una clausola rescissoria di soli 13 milioni e un’esperienza internazionale da vendere lo rendono un centravanti molto gradito alla dirigenza del Diavolo.

Il Milan può guadagnare dalla cessione di un giocatore non di sua proprietà, ecco come

Intanto il Milan sta per guadagnare qualche milione dalla cessione di un giocatore che non è più di sua proprietà. Colpo per Ibrahimovic e che riguarda il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, tra i volti migliori dell’annata dei ciociari, che hanno sfiorato una storica salvezza sfumata all’ultima giornata.

Il Milan gode infatti del 50% sulla futura rivendita. La valutazione del giocatore è di 12 milioni e a contenderselo saranno Atalanta e Fiorentina, così come è avvenuto per Zaniolo che alla fine vestirà la maglia nerazzurra dei bergamaschi, tentando di rilanciarsi con Gian Piero Gasperini.

La Fiorentina è a corto di centrocampisti, Brescianini è un obiettivo concreto dei toscani

Brescianini potrebbe avere più chance di titolarità in Toscana dato che la Fiorentina ha perso, a zero, tre mediani importanti come Duncan, Jack Bonaventura e Castrovilli. Deve, quindi, ricostruire quasi dalle fondamenta il reparto.

Inoltre il brasiliano Arthur, che si è rilanciato con la maglia viola, non è stato riscattato e manca all’appello anche un regista in grado di smistare la palla.