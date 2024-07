L’Inter lo ha rifatto ancora: altra cessione record per il suo giovane | Contratto lunghissimo fino al 2027

Cessione definitiva per un giovane talento della cantera dell’Inter, firma un contratto fino al 2027, le cifre dell’operazione

L’Inter continua a pensare alla cessione di esuberi per poter finanziare una campagna acquisti che ha regalato a mister Simone Inzaghi già tre giocatori di enorme qualità come il centrocampista polacco Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi che sono approdati ad Appiano Gentili da svincolati rispettivamente dal Napoli e dal Porto, utili pedine per il turnover in vista di una stagione che sarà densa di impegni per i nerazzurri.

Ufficiale l’arrivo anche di Josep Martinez, scelto come secondo portiere con Sommer pronto a lasciarli spazio dalla stagione 2025-26, con un anno di ambientamento nel nuovo club per un passaggio da testimone che sa di futuro.

Beppe Marotta ha promesso che non ci saranno partenze di big come è avvenuto nelle precedenti estati ma che le ulteriori operazioni in entrata saranno finanziate dall’addio di giocatori che non rientrano nel piano tattico del confermato tecnico emiliano.

I campioni d’Italia in carica dovranno contendersi lo Scudetto con il Napoli di Antonio Conte, la Juventus di Thiago Motta e il nuovo Milan, cantiere aperto con la novità di Paulo Fonseca come allenatore.

Il giovane interista firma fino al 2027 per un club di Lega Pro

Un giovane giocatore di proprietà dell’Inter è stato acquistato a titolo definitivo nelle ultime ore dalla Pro Patria e si tratta del portiere classe 2003 William Rovida che ha firmato un contratto che lo legherà al club lombardo fino al 30 giugno 2027.

Ben tre anni di sodalizio sportivo per l’estremo difensore che avrà l’occasione di giocarsi il posto da titolare e di trovare una continuità di rendimento che in maglia nerazzurra non avrebbe mai avuto.

Un Inter che pensa al presente, vuole vincere nell’immediato

Quello di Rovida non è l’unico destino simile per chi è cresciuto nelle giovanili dell’Inter che nella scorsa stagione ha mandato in prestito, tra A e B, molti talenti di sua proprietà, con il solo Valentin Carboni tornato alla base e quasi certo di restare alla corte di Inzaghi.

Quella interista è una rosa di giocatori d’esperienza, che pensa al presente dato l’obiettivo di ottenere risultati immediati, motivo per cui i giovani sono spesso utilizzati come merce di scambio per arrivare a ingaggiare profili con una maturità già acquisita e pronti a palcoscenici importanti.