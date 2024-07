Ha vinto ancora Baroni: UFFICIALE la rescissione consensuale del contratto | Una mela marcia in meno

Ancora aria di cambiamenti in casa biancoceleste che stanno cercando di costruire un ambiente sano con il nuovo Mister.

Il secondo posto ottenuto ormai due stagioni fa, con la conseguente qualificazione Champions ed un campionato al di sopra di ogni aspettativa, è ormai soltanto un lontano ricordo in casa Lazio. Negli ultimi dodici mesi, infatti, sono successe diverse cose che hanno scombussolato l’ambiente, ricreando quell’aria di astio tra il presidente Lotito e i tifosi che non si è mai sopito del tutto.

Il malcontento di alcuni calciatori, soprattutto tra i senatori che non hanno mai sposato a pieno il progetto Lazio, i dissidi tra alcuni calciatori ed il tecnico Maurizio Sarri, un rendimento in campionato pieno di alti e bassi, le dimissioni del tecnico toscano e le dichiarazioni di Lotito che facevano capire l’aria pesante che si respirava all’interno dello spogliatoio.

Come se non bastasse, poi, sono arrivate anche le dimissioni di Igor Tudor che ha lasciato sul tavolo un anno di contratto firmato, a causa di una forte divergenza di vedute con la proprietà. A stretto giro di posta è arrivata anche la cessione di Luis Alberto. L’addio di quest’ultimo, insieme a quello di Felipe Anderson, priverà la nuova Lazio di due tra gli ultimi leader di questi anni.

Il Presidente Lotito ha ingaggiato per allenare la Lazio in questa difficile situazione l’ex tecnico di Verona e Lecce, Marco Baroni. Decisione questa che non è stata accolta benissimo dalla tifoseria biancoceleste che continua a contestare la mancanza di ambizioni della proprietà. Il nuovo allenatore, però, cercherà di rendere l’aria più fresca e respirabile all’interno dello spogliatoio, senza troppi personalismi o prime donne.

Martusciello rescinde con la Lazio

Nelle ultime ore è arrivata la rescissione del contratto con la Lazio anche dell’ormai ex vice storico di Maurizio Sarri. Giovanni Martusciello, infatti, aveva ancora un contratto in essere con il club capitolino ed ha dovuto stracciarlo per poter firmare con la Salernitana del Presidente Iervolino.

Il club campano, che sta vivendo un periodo molto difficile dopo la retrocessione in Serie B avvenuta nei mesi scorsi, ha chiamato l’ex secondo di Sarri per la panchina dopo le dimissioni di Andrea Sottil che aveva firmato con la Salernitana soltanto venti giorni fa.

Martusciello nuovo allenatore della Salernitana

Martusciello, quindi, cercherà di riportare il sereno a Salerno dopo gli ultimi fatti che hanno fatto allontanare e disamorare una città intera di una squadra a cui sono sempre stati accanto. Compito non facile soprattutto considerando il fuggi fuggi generale dalla Salernitana che si sta vivendo nelle ultime settimane.

Finisce qui, quindi, anche ufficialmente, l’avventura alla Lazio di Martusciello che è stato secondo di Sarri per due stagioni e mezzo e poi allenatore unico per il match casalingo contro il Frosinone dello scorso marzo quando, nonostante sapesse già di non poter restare su quella panchina, ha gestito con professionalità l’interregno laziale prima dell’arrivo di Tudor e dopo l’addio di Sarri.