De Ligt in Serie A: arriva la conferma DEFINITIVA della cessione | Destinazione a sorpresa

Il centrale olandese lascerà il Bayern Monaco in questa finestra estiva di mercato. Su di lui c’è una squadra del nostro campionato.

L’Europeo in corso di svolgimento in Germania è arrivato nella sua fase cruciale. Dopo i gironi e gli ottavi di finale sono rimaste in otto e da venerdì pomeriggio andranno in scena delle grandi sfide che decideranno chi arriverà tra le prime quattro e quindi potrà continuare a sognare di alzare la Coppa nella serata di domenica 14 luglio.

Tra queste otto squadre, una di quelle che hanno maggiormente impressionato, nonostante un girone eliminatorio non di certo irresistibile e che l’ha vista arrivare al terzo posto e qualificarsi agli ottavi di finale solo grazie ai ripescaggi, è sicuramente l’Olanda di Ronald Koeman che ha battuto nettamente per 3-0 la Romania ed ora affronterà ai quarti la Turchia di Vincenzo Montella.

Una gara che promette spettacolo e in cui gli olandesi sperano di trovare un Gakpo ancora in stato di grazia. L’esterno offensivo del Liverpool, autore di tre gol e un assist fin qui, è sicuramente uno dei calciatori più positivi di questo Europeo e sta portando avanti la sua Nazionale grazie alle sue giocate da fuoriclasse assoluto.

Chi non è mai sceso in campo e non ha disputato nemmeno un minuto, fin qui, oltre all’uomo mercato Joshua Zirkzee, è anche l’ex difensore della Juventus, Matthijs De Ligt. Il centrale classe 1999 non viene preso in considerazione dal ct. Koeman che gli preferisce puntualmente Van Dijk e De Vrij. Una situazione poco gratificante che però rispecchia l’andamento delle ultime stagioni disputate dall’ex Ajax.

Mercato, il Bayern Monaco sacrifica De Ligt: la conferma definitiva

Acquistato dal Bayern Monaco, che versò una cifra vicina ai 70 milioni di euro alla Juventus due stagioni fa, De Ligt ha deluso le aspettative in terra bavarese e nell’ultima stagione è stato ripetutamente relegato anche in panchina. In estate sembra che le strade del calciatore e del club tedesco si possano definitivamente dividere.

Il Bayern Monaco è vicino all’acquisto del centrocampista Palinha del Fulham e per concludere quest’operazione, che comunque sembra fortemente già indirizzata, ha bisogno di denaro fresco e di sfoltire la rosa. Uno degli esuberi è proprio De Ligt che piace molto al Manchester United, ma potrebbe anche tornare clamorosamente in Italia.

Mercato Juve, è De Ligt l’alternativa a Calafiori

Dopo averlo acquistato nell’estate 2019 per circa 85 milioni di euro ed averlo ceduto soltanto due estati fa, infatti, la Juventus potrebbe tornare forte sul calciatore, nonostante le critiche che De Ligt ha ricevuto quando vestiva la maglia bianconera, soprattutto per la sua abitudine di provocare calci di rigore per gli avversari con falli di mano avventati.

De Ligt, del resto, pare essere la prima alternativa a Riccardo Calafiori, grande obiettivo di mercato per la difesa della Juventus che però è stato dichiarato incedibile dal Bologna. I rossoblù, tuttavia, potrebbero cedere alla corte sfrenata dell’Arsenal che pare disposto a tutto per arrivare al centrale azzurro. In ogni caso ormai sembra difficile un futuro prossimo in bianconero per l’ex Roma e Basilea.