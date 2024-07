Ti prego torna, non possiamo affidarci a Darmian | Marotta, chiamato un top di Euro 2024: manca solo la firma

Marotta chiama un top di Euro 2024. L’Inter si prepara a riaccogliere una vecchia conoscenza. Prenderà il posto di Matteo Darmian.

In attesa di ritrovarsi nei prossimi giorni per il consueto ritiro estivo pre-campionato, del quale non si conoscono ancora sede e data di inizio, l’Inter del neo presidente, Beppe Marotta, continua a muoversi soprattutto in sede di calciomercato per valutare eventuali occasioni da sfruttare per rinforzare o sfoltire la rosa di Simone Inzaghi.

Una rosa, quella del tecnico piacentino, che, rimasta pressoché identica a quella che poche settimane fa ha meritatamente festeggiato il 2oesimo scudetto della storia della società nerazzurra, sarà chiamata a confermarsi, e perché no, migliorarsi rispetto a quanto fatto nella stagione 2023-2024 appena conclusasi.

Un’annata, questa, da considerarsi certamente positiva viste le vittorie di Scudetto e Supercoppa Italiana, in cui i meneghini hanno però miseramente fallito in Coppa Italia e Champions League, abbandonate entrambe appena agli ottavi di finale a causa delle sconfitte contro Bologna e Atletico Madrid.

Due disfatte, quelle contro felsinei e colchoneros, che hanno leggermente macchiato un percorso ricco di soddisfazioni che per il Biscione avrebbe potuto avere ovviamente maggiore risonanza qualora Lautaro e compagni fossero riusciti ad avanzare e ad affermarsi in entrambe le competizioni.

Inter a gonfie vele sul mercato: ufficializzati Zielinski e Taremi

Sebbene gli accordi tra le parti fossero già stati trovati diverso tempo fa, da qualche ora Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono ufficialmente due giocatori dell’Inter. Un centrocampista, il polacco, e un attaccante, l’iraniano, entrambi giunti all’ombra nerazzurra della Madonnina a parametro zero dopo il mancato rinnovo dei rispettivi contratti con Napoli e Porto.

Con l’arrivo ad Appiano Gentile dei due, Inzaghi vede quindi rinforzarsi ulteriormente la sua rosa la quale, nei prossimi giorni, dovrebbe accogliere anche l’ingaggio del portiere spagnolo, Josep Martinez, in arrivo dal Genoa, e di un esterno che Ausilio e Marotta avrebbero individuato a Euro 2024.

Marotta chiama Cancelo: l’Inter sogna il ritorno dell’esterno portoghese

Impegnato attualmente a Euro 2024 con il suo Portogallo che domani (venerdì 5 luglio) affronterà la Francia di Didier Deschamps nei quarti di finale, Joao Cancelo sarebbe clamorosamente finito nel mirino dell’Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, la società di Viale della Liberazione starebbe seriamente valutando il ritorno a Milano dell’esterno portoghese, nerazzurro nella stagione 2017-2018, per sopperire all’assenza del canadese, Tajon Buchanan, infortunatosi durante un allenamento con la sua nazionale attualmente impegnata in Copa America.

Un infortunio (frattura della tibia), che terrà l’esterno classe ’99 lontano dai campi tra i quattro e i sei mesi, che obbliga, come detto, la Beneamata a tornare sul mercato e a tentare, quindi, il colpo Joao Cancelo che, rientrato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona, potrebbe anche accettare la corte dei meneghini vista la scarsa considerazione di Guardiola nei suoi confronti. Al momento è ovviamente ancora presto per tracciare scenari, ma nel calcio, si sa, tutto può accadere da un momento all’altro.